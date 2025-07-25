Российский синхронист Мальцев впервые не победил на ЧМ в Сингапуре
Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебро в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Результат россиян составил 323,4438 балла.
Золото досталось испанцам Деннису Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас (323,8563). Третьими стали британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (322,0583).
Мальцев впервые не смог победить на ЧМ в Сингапуре. Ранее он завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.
Всего на счету российских спортсменов на нынешнем турнире семь медалей — три золота, два серебра и две бронзы.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад в южнокорейском Кванджу.
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