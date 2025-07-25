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Спорт ,  
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Российский синхронист Мальцев впервые не победил на ЧМ в Сингапуре

Мальцев и Платонова стали вторыми в произвольной программе микст-дуэтов. Ранее Мальцев победил в технической и произвольной программах в соло, а также вместе с Гурбанбердиевой стал лучшим в техпрограмме микст-дуэтов
Александр Мальцев и&nbsp;Олеся Платонова
Александр Мальцев и Олеся Платонова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебро в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Результат россиян составил 323,4438 балла.

Золото досталось испанцам Деннису Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас (323,8563). Третьими стали британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (322,0583).

Мальцев впервые не смог победить на ЧМ в Сингапуре. Ранее он завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.

Всего на счету российских спортсменов на нынешнем турнире семь медалей — три золота, два серебра и две бронзы.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад в южнокорейском Кванджу.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
синхронное плавание чемпионат мира по водным видам спорта Александр Мальцев (синхронист)
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