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Приставы открыли производство по взысканию с Телегина ₽65 млн долгов

Приставы открыли производство по взысканию с хоккеиста Телегина ₽65 млн долгов
Производство в отношении олимпийского чемпиона 2018 года по хоккею и бывшего мужа певицы Пелагеи заведено по взысканию «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц»
Иван Телегин
Иван Телегин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении олимпийского чемпиона 2018 года по хоккею Ивана Телегина по взысканию долгов на сумму 64,8 млн руб., следует из базы ФССП.

Отмечается, что производство заведено по взысканию «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» на сумму около 59,7 млн руб. Также есть исполнительный сбор на 5,1 млн руб.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Телегину в связи с неоплаченной задолженностью закрыт выезд из России.

Пелагея проиграла Ивану Телегину в деле о размере алиментов на их дочь

Телегину 32 года, его последним клубом был омский «Авангард», который форвард покинул в мае. Также он выступал за московский ЦСКА, выиграв в составе команды Кубок Гагарина в сезоне 2018/19. В составе сборной Телегин стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Хоккеист с лета 2016 года был женат на певице Пелагеи. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. В мае 2020-го Пелагея официально подала на развод, к декабрю бракоразводный процесс был завершен.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Долги Иван Телегин приставы
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