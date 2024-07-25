Спортсмены получили на Олимпиаде 10 тыс. салфеток для орального секса

На Олимпиаде спортсменам выдали 10 тыс. салфеток для орального секса

Также спортсмены получат 200 тыс. презервативов и 20 тыс. женских презервативов

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года, которые проходят в Париже, выдал спортсменам 10 тыс. салфеток для орального секса, сообщила NY Post.

Также спортсмены получат 200 тыс. презервативов и 20 тыс. женских презервативов. Все контрацептивы имеют тематическую основу. Так, на упаковке изображены маскоты Игр-2024 — красные фригийские колпаки по имени Фриж.

На средства защиты нанесены лозунги: «На поле любви играй честно. Спрашивай согласие», «Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!», «Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗППП».

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. А первый комплект наград будет разыгран 27 июля.

Из допущенных на Игры российских спортсменов только 15 согласились выступить в нейтральном статусе: три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.