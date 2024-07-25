На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд
Лим Си Хён из Южной Кореи установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
21-летняя спортсменка выиграла квалификацию, набрав 694 очка из 720 возможных. Она улучшила достижение соотечественницы Кан Че Ён, которая в 2019 году набрала 692 очка.
На нынешних Играх в Париже это первый установленный мировой рекорд.
Лим Си Хён, которая занимает второе место в мировом рейтинге, является чемпионкой мира 2023 года в командных соревнованиях. Это ее дебютная Олимпиада.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля.
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