Олимпийская чемпионка Ласицкене выступит на первом после травмы турнире
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене 27 июля выступит на московском турнире по легкой атлетике, рассказал «РБК Спорт» тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
«Маша восстановилась и прошла реабилитацию. Первый старт у нее намечен на 27 июля в Москве», — сказал Габрилян.
Спортсменка пропустила все летние соревнования. В последний раз она выступала на чемпионате России в конце февраля в помещении.
Ласицкене 31 год, олимпийская чемпионка Токио-2020. На протяжении многих лет доминировала на международной арене. С 2014-го почти каждый год входила в тройку лучших прыгуний в высоту. С 2017 по 2022 год неизменно показывала лучший результат сезона. В 2016 и 2020 годах не попала в лидеры лишь из-за отстранения всех российских легкоатлетов из-за допинговых скандалов с участием Всероссийской федерации легкой атлетики.
В 2016 году спортсменка не поехала на Олимпиаду из-за отстранения сборной России. В итоге чемпионкой стала Рут Бейтиа с девятым результатом сезона — 1,97 м. К примеру, на следующей Олимпиаде аналогичный результат показали девять спортсменок. А находившаяся не в лучшей форме из-за травмы Ласицкене на тех Играх победила с результатом 2,04 м.
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