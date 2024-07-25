Олимпийская чемпионка Ласицкене выступит на первом после травмы турнире

Олимпийская чемпионка Ласицкене восстановилась после травмы и выступит в Москве

Тренер спортсменки Геннадий Габрилян рассказал, что Мария Ласицкене уже прошла реабилитацию и восстановилась после травмы

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене 27 июля выступит на московском турнире по легкой атлетике, рассказал «РБК Спорт» тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«Маша восстановилась и прошла реабилитацию. Первый старт у нее намечен на 27 июля в Москве», — сказал Габрилян.

Спортсменка пропустила все летние соревнования. В последний раз она выступала на чемпионате России в конце февраля в помещении.

Ласицкене 31 год, олимпийская чемпионка Токио-2020. На протяжении многих лет доминировала на международной арене. С 2014-го почти каждый год входила в тройку лучших прыгуний в высоту. С 2017 по 2022 год неизменно показывала лучший результат сезона. В 2016 и 2020 годах не попала в лидеры лишь из-за отстранения всех российских легкоатлетов из-за допинговых скандалов с участием Всероссийской федерации легкой атлетики.

В 2016 году спортсменка не поехала на Олимпиаду из-за отстранения сборной России. В итоге чемпионкой стала Рут Бейтиа с девятым результатом сезона — 1,97 м. К примеру, на следующей Олимпиаде аналогичный результат показали девять спортсменок. А находившаяся не в лучшей форме из-за травмы Ласицкене на тех Играх победила с результатом 2,04 м.