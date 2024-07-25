Футболиста сборной Аргентины обокрали на Олимпиаде в Париже
Нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил главный тренер команды Хавьер Маскерано, которого цитирует TyC Sports.
«За день до первого матча неизвестные ворвались на нашу базу. Вещи Тьяго Альмады были украдены», — рассказал Маскерано.
Тренер также пожаловался на организацию Олимпиады. «У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное: в матче с Марокко болельщики семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами», — добавил он.
Недовольные фанаты выбежали на поле после второго гола Аргентины в дополнительное время матча первого тура с Марокко, который прошел 24 июля. Праздновавших гол аргентинских футболистов также начали забрасывать посторонними предметами с трибун.
Спустя два часа после ухода команд с поля стало известно, что игра была не завершена, а приостановлена, при этом гол Аргентины отменен.
В результате командам пришлось выйти на поле, чтобы доиграть порядка трех минут. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко. Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА.
Матч Аргентины и Марокко открывал спортивную олимпийскую программу Парижа-2024.
МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы
Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное
Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности