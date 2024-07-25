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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кто является самым дорогим футболистом на Олимпиаде

Аргентинец Альварес стоит больше всей олимпийской сборной США по футболу
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В среду стартовал олимпийский турнир по футболу. «РБК Спорт» узнал, кто входит в число самых дорогих его участников
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес (Фото: IMAGO/ALEJANDRO PAGNI / Global look press)

1. Хулиан Альварес, сборная Аргентины €90 млн (по данным Transfermarkt)

24-летний нападающий «Манчестер Сити» — одна из главных звезд этого турнира. За его плечами победа на чемпионате мира в Катаре (2022 год) и триумф на Кубке Америки этим летом. Он дороже всех футболистов сборной США (€81,7 млн) и Новой Зеландии (€7,5 млн) вместе взятых. Всего за сборную Аргентины Альварес провел 35 матчей и забил 9 мячей.

2. Ашраф Хакими, сборная Марокко €60 млн

Фланговый защитник «ПСЖ», как и Альварес приехал на турнир в качестве одной из главных звезд. 25-летний игрок дебютировал за свою сборную в 17 лет. За его плечами уже огромный опыт выступлений на международном уровне. За Марокко он провел 73 матча и забил 9 мячей, что является высоким показателем для защитника. Этот сезон прошел для него неровно, в основном из-за травмы, которую он получил зимой.

3. Майкл Олисе, сборная Франции €55 млн

Летом 22-летний футболист перешел из «Кристал Пэлас» в немецкую «Баварию». И ему только предстоит сыграть за мюнхенский клуб. А пока он будет выступать за французов на Олимпиаде, хотя почти всю жизнь прожил в Англии и его становление прошло в академиях «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако с юношеских лет он заигран за сборную Франции.

4. Кастелло Люкеба, сборная Франции €40 млн

21-летний защитник является воспитанником «Лиона». В прошлом году он принял решение продолжить карьеру в «РБ Лейпциг», известный тем, что часто покупает молодых и талантливых футболистов. И немцы не прогадали. Он стал основным игроком команды и даже успел забить гол в ворота «Баварии». Таблоид The Sun писал о том, что игроком интересуется «Челси», но «Лион» отпустит игрока в английский клуб только за £77 млн.

5. Алекс Баэна, сборная Испании €40 млн

Лучший ассистент чемпионата Испании прошлого сезона приезжает на этот турнир в качестве чемпиона Европы. И если на турнире он провел только два матча, то тут конкуренция будет попроще. 23-летний полузащитник признавался, что мечтает в один день перейти в «Барселону». Каталонский клуб в нем заинтересован, а болельщики клуба уже сделали ему приветственное видео.

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