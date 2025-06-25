Мирра Андреева вышла в четвертьфинал крупного турнира в Бад-Хомбурге

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал крупного турнира в Германии

Андреева победила в трех сетах датчанку Таусон и сыграет за место в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге с чешкой Носковой

Мирра Андреева (Фото: imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.

В матче второго круга россиянка обыграла датчанку Клару Таусон (23-я в рейтинге) со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

Андреева выиграла у датчанки и три предыдущих матча в WTA.

Следующей соперницей Андреевой будет чешка Линда Носкова (30-я).

Призовой фонд турнира превышает $1 млн. В прошлом году эти соревнования выиграла Диана Шнайдер.