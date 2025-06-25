Мирра Андреева вышла в четвертьфинал крупного турнира в Германии
Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.
В матче второго круга россиянка обыграла датчанку Клару Таусон (23-я в рейтинге) со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
Андреева выиграла у датчанки и три предыдущих матча в WTA.
Следующей соперницей Андреевой будет чешка Линда Носкова (30-я).
Призовой фонд турнира превышает $1 млн. В прошлом году эти соревнования выиграла Диана Шнайдер.
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