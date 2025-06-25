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Спорт ,  
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Клуб Леброна Джеймса подтвердил продажу за рекордную для спорта сумму

В «Лос-Анджелес Лейкерс» подтвердили продажу клуба за рекордную сумму
Новым владельцем «Лос-Анджелес Лейкерс» станет бизнесмен Марк Уолтер, владеющий долями в нескольких спортивных проектах. Сделку оценивают в $10 млрд
Леброн Джеймс (в центре)
Леброн Джеймс (в центре) (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подтвердил продажу контрольного пакета акций основателю холдинга TWG Global Марку Уолтеру, сделку планируется завершить в третьем или четвертом квартале этого года, пишет Reuters.

Уолтер был миноритарным акционером клуба с 2021 года. Владельцем команды на протяжении 46 лет является семья Басс. Джини Басс останется руководителем команды «в обозримом будущем».

Сделку оценивают в рекордные для спорта $10 млрд, отмечает AP. Впервые о продаже клуба СМИ начали писать на прошлой неделе.

Уолтер владеет пакетами акций «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол), «Лос-Анджелес Спаркс» (женская НБА), Кубка Билли Джин Кинг, команды «Формулы-1» Cadillac.

Соглашение по «Лейкерс» достигли спустя три месяца после сообщений о том, что Билл Чисхолм согласился купить клуб НБА «Бостон Селтикс» за $6,1 млрд. Эта сделка должна был побить рекорд в $6,05 млрд за клуб «Вашингтон Коммандерс» (американский футбол), проданный в 2023 году.

Главными звездами «Лейкерс» являются Леброн Джеймс и Лука Дончич.

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Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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