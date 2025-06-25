Клуб Леброна Джеймса подтвердил продажу за рекордную для спорта сумму
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» подтвердил продажу контрольного пакета акций основателю холдинга TWG Global Марку Уолтеру, сделку планируется завершить в третьем или четвертом квартале этого года, пишет Reuters.
Уолтер был миноритарным акционером клуба с 2021 года. Владельцем команды на протяжении 46 лет является семья Басс. Джини Басс останется руководителем команды «в обозримом будущем».
Сделку оценивают в рекордные для спорта $10 млрд, отмечает AP. Впервые о продаже клуба СМИ начали писать на прошлой неделе.
Уолтер владеет пакетами акций «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол), «Лос-Анджелес Спаркс» (женская НБА), Кубка Билли Джин Кинг, команды «Формулы-1» Cadillac.
Соглашение по «Лейкерс» достигли спустя три месяца после сообщений о том, что Билл Чисхолм согласился купить клуб НБА «Бостон Селтикс» за $6,1 млрд. Эта сделка должна был побить рекорд в $6,05 млрд за клуб «Вашингтон Коммандерс» (американский футбол), проданный в 2023 году.
Главными звездами «Лейкерс» являются Леброн Джеймс и Лука Дончич.
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