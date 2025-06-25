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Спорт ,  
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Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом» после гастроэнтерита

Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом» после перенесенного гастроэнтерита
Мбаппе не участвовал в официальных матчах с 8 июня. На клубном чемпионате мира «Реал» сыграл без своего лучшего бомбардира уже два матча
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, пропустивший первые два матча на клубном чемпионате мира из-за гастроэнтерита, вернулся к тренировкам с командой, пишет RMC Sport.

«Реал» 19 июня сообщил о госпитализации форварда для обследования и лечения.

Без Мбаппе «Реал» на групповом этапе сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1) и победил мексиканскую «Пачуку» (3:1).

27 июня «Реал» проведет игру с австрийским «РБ Зальцбург» (начало в 4:00 мск). Мадридцам нужна ничья, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, где их соперником будет «Манчестер Сити» или «Ювентус».

Мбаппе последний раз участвовал в матчах еще 8 июня — за сборную Франции в Лиге наций.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Килиан Мбаппе клубный чемпионат мира по футболу
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