Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом» после гастроэнтерита
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, пропустивший первые два матча на клубном чемпионате мира из-за гастроэнтерита, вернулся к тренировкам с командой, пишет RMC Sport.
«Реал» 19 июня сообщил о госпитализации форварда для обследования и лечения.
Без Мбаппе «Реал» на групповом этапе сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1) и победил мексиканскую «Пачуку» (3:1).
27 июня «Реал» проведет игру с австрийским «РБ Зальцбург» (начало в 4:00 мск). Мадридцам нужна ничья, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, где их соперником будет «Манчестер Сити» или «Ювентус».
Мбаппе последний раз участвовал в матчах еще 8 июня — за сборную Франции в Лиге наций.
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