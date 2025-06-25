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Спорт ,  
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Клуб Слуцкого одержал разгромную победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Тяньцзинь Тайгер» в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 3:0 и сохранил второе место в чемпионате
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: XinHua / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил «Тяньцзинь Тайгер» в матче 15-го тура китайской Суперлиги.

Матч завершился со счетом 3:0. Победный гол на счету Синъити Чана.

«Шэньхуа» начал сезон победой в Суперкубке Китая, а после 15 туров чемпионата идет вторым, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям (у команд по 35 очков).

22 июня клуб Слуцкого победил в 1/8 финала Кубка действующего чемпиона «Шанхай Порт».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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