Клуб Слуцкого одержал разгромную победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 3:0 и сохранил второе место в чемпионате

Леонид Слуцкий (Фото: XinHua / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил «Тяньцзинь Тайгер» в матче 15-го тура китайской Суперлиги.

Матч завершился со счетом 3:0. Победный гол на счету Синъити Чана.

«Шэньхуа» начал сезон победой в Суперкубке Китая, а после 15 туров чемпионата идет вторым, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям (у команд по 35 очков).

22 июня клуб Слуцкого победил в 1/8 финала Кубка действующего чемпиона «Шанхай Порт».