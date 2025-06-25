«Авангард» вернул в состав двукратного чемпиона НХЛ
Защитник Вячеслав Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом», за который уже играл в сезоне 2019/20, сообщила пресс-служба омского клуба КХЛ.
Войнову 35 лет, в прошлом сезоне он выступал за нижегородское «Торпедо» — на его счету 53 матча, семь шайб и 16 передач.
Войнов — олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014 годы) и чемпион КХЛ в составе петербургского СКА (2017).
«Авангард» в прошлом сезоне проиграл во втором раунде плей-офф «Локомотиву», «Торпедо» уступило ярославскому хоккейному клубу в первом раунде.
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