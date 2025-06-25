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Спорт ,  
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Павлюченкова впервые с января выиграла два матча на одном турнире

Павлюченкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Павлюченкова во втором круге турнира в Истборне победила в двух сетах австралийку Биррелл и вышла в четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала четвертьфиналисткой турнира в английском Истборне с призовым фондом почти $390 тыс.

Во втором круге Павлюченкова, которая занимает 53-е место в рейтинге WTA, за два часа победила австралийку Кимберли Биррелл (77-я) со счетом 7:5, 7:5.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой (87-я) или американкой Пейтон Стирнс (35-я).

Павлюченкова впервые с январского Australian Open выиграла больше одного матча на турнире WTA.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Павлюченкова
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