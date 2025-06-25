Россиянка попала на Свентек в четвертьфинале турнира в Германии
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.
Во втором круге Александрова (18-я в рейтинге) обыграла гречанку Марию Саккари (85-я) со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Матч продолжался почти два с половиной часа.
За выход в полуфинал россиянка сыграет с восьмой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.
Позднее в среду за выход в четвертьфинал также поборется первая ракетка России Мирра Андреева, ее соперницей будет датчанка Клара Таусон (23-я).
В прошлом году турнир выиграла Диана Шнайдер.
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