Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где ее ждет Свентек

Россиянка попала на Свентек в четвертьфинале турнира в Германии

Александрова победила в трех сетах гречанку Саккари во втором круге крупного турнира в Бад-Хомбурге

Екатерина Александрова (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.

Во втором круге Александрова (18-я в рейтинге) обыграла гречанку Марию Саккари (85-я) со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Матч продолжался почти два с половиной часа.

За выход в полуфинал россиянка сыграет с восьмой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Позднее в среду за выход в четвертьфинал также поборется первая ракетка России Мирра Андреева, ее соперницей будет датчанка Клара Таусон (23-я).

В прошлом году турнир выиграла Диана Шнайдер.