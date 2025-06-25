Чемпионку России по велоспорту отстранили за допинг
Победительница гонки на время в гору на чемпионате России 2024 года Евгения Третьякова отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, следует из документа на сайте Федерации велоспорта России (ФВСР).
39-летнюю Третьякову, которая выступает в велошоссе и маунтинбайке, отстранили с 27 мая. Какое именно нарушение она допустила, не уточняется.
Спортсменка является многократным призером российских соревнований.
Согласно профилю на сайте ФВСР, последнюю гонку Третьякова провела в конце апреля в Адыгее в рамках чемпионата России.
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