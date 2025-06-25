Чемпионку России по велоспорту Третьякову отстранили за допинг

Чемпионку России по велоспорту отстранили за допинг

Выступающую в соревнованиях по велошоссе и маунтинбайку Евгению Третьякову отстранили с 27 мая

Победительница гонки на время в гору на чемпионате России 2024 года Евгения Третьякова отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, следует из документа на сайте Федерации велоспорта России (ФВСР).

39-летнюю Третьякову, которая выступает в велошоссе и маунтинбайке, отстранили с 27 мая. Какое именно нарушение она допустила, не уточняется.

Спортсменка является многократным призером российских соревнований.

Согласно профилю на сайте ФВСР, последнюю гонку Третьякова провела в конце апреля в Адыгее в рамках чемпионата России.