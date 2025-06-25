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Спорт ,  
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Sportsnet включил двух россиян в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Sportsnet включил Проворова и Гаврикова в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Российские защитники Владислав Гавриков из «Лос-Анджелеса» и Иван Проворов из «Коламбуса» заняли 8-е и 11-е места соответственно в рейтинге свободных агентов
Российский защитник&nbsp;Иван Проворов
Российский защитник Иван Проворов (Фото: Emilee Chinn/Getty Images)

Российские хоккеисты Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз» и Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс» вошли в топ-12 неограниченных свободных агентов на рынке НХЛ, пишет канадское издание Sportsnet.

В рейтинге издания Гавриков расположился на восьмом месте, а Проворов на 11-м. Лидером стал канадский нападающий Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».

Топ-12 свободных хоккеистов по версии издания Sportsnet:

  1. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
  2. Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
  3. Николай Элерс («Виннипег Джетс»).
  4. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»).
  5. Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
  6. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»/«Флорида Пантерз»).
  7. Брок Безер («Ванкувер Кэнакс»).
  8. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»).
  9. Микаэль Гранлунд («Даллас Старз»).
  10. Пиус Зутер («Ванкувер Кэнакс»).
  11. Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»).
  12. Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).

29-летний Гавриков с сезона 2022/23 играл за «Лос-Анджелес». В минувшем сезоне защитник набрал 30 (5+25) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отдал две голевые передачи в шести играх плей-офф. 28-летний Проворов играл за «Коламбус» с сезона 2023/24. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 33 (7+26) очка, сыграв в 82 матчах.

Неограниченно свободные агенты (UFA) — это игроки, которые могут вести переговоры с любой командой НХЛ. Статус UFA получают хоккеисты, которым на 30 июня исполнилось 27 лет или которые отыграли семь сезонов в НХЛ. Также UFA может стать хоккеист до 22 лет, не выбранный на драфте, либо игрок старше 25 лет, отыгравший три сезона в профессиональных лигах, но менее 80 игр в НХЛ.

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Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Иван Проворов
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