Sportsnet включил двух россиян в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Российские хоккеисты Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз» и Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс» вошли в топ-12 неограниченных свободных агентов на рынке НХЛ, пишет канадское издание Sportsnet.
В рейтинге издания Гавриков расположился на восьмом месте, а Проворов на 11-м. Лидером стал канадский нападающий Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».
Топ-12 свободных хоккеистов по версии издания Sportsnet:
- Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).
- Николай Элерс («Виннипег Джетс»).
- Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
- Брэд Маршан («Бостон Брюинз»/«Флорида Пантерз»).
- Брок Безер («Ванкувер Кэнакс»).
- Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»).
- Микаэль Гранлунд («Даллас Старз»).
- Пиус Зутер («Ванкувер Кэнакс»).
- Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»).
- Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).
29-летний Гавриков с сезона 2022/23 играл за «Лос-Анджелес». В минувшем сезоне защитник набрал 30 (5+25) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отдал две голевые передачи в шести играх плей-офф. 28-летний Проворов играл за «Коламбус» с сезона 2023/24. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 33 (7+26) очка, сыграв в 82 матчах.
Неограниченно свободные агенты (UFA) — это игроки, которые могут вести переговоры с любой командой НХЛ. Статус UFA получают хоккеисты, которым на 30 июня исполнилось 27 лет или которые отыграли семь сезонов в НХЛ. Также UFA может стать хоккеист до 22 лет, не выбранный на драфте, либо игрок старше 25 лет, отыгравший три сезона в профессиональных лигах, но менее 80 игр в НХЛ.
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