Sportsnet включил двух россиян в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Российские защитники Владислав Гавриков из «Лос-Анджелеса» и Иван Проворов из «Коламбуса» заняли 8-е и 11-е места соответственно в рейтинге свободных агентов

Российский защитник Иван Проворов (Фото: Emilee Chinn/Getty Images)

Российские хоккеисты Владислав Гавриков из «Лос-Анджелес Кингз» и Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс» вошли в топ-12 неограниченных свободных агентов на рынке НХЛ, пишет канадское издание Sportsnet.

В рейтинге издания Гавриков расположился на восьмом месте, а Проворов на 11-м. Лидером стал канадский нападающий Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс».

Топ-12 свободных хоккеистов по версии издания Sportsnet: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»). Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»). Николай Элерс («Виннипег Джетс»). Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»). Аарон Экблад («Флорида Пантерз»). Брэд Маршан («Бостон Брюинз»/«Флорида Пантерз»). Брок Безер («Ванкувер Кэнакс»). Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»). Микаэль Гранлунд («Даллас Старз»). Пиус Зутер («Ванкувер Кэнакс»). Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»). Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).

29-летний Гавриков с сезона 2022/23 играл за «Лос-Анджелес». В минувшем сезоне защитник набрал 30 (5+25) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отдал две голевые передачи в шести играх плей-офф. 28-летний Проворов играл за «Коламбус» с сезона 2023/24. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 33 (7+26) очка, сыграв в 82 матчах.

Неограниченно свободные агенты (UFA) — это игроки, которые могут вести переговоры с любой командой НХЛ. Статус UFA получают хоккеисты, которым на 30 июня исполнилось 27 лет или которые отыграли семь сезонов в НХЛ. Также UFA может стать хоккеист до 22 лет, не выбранный на драфте, либо игрок старше 25 лет, отыгравший три сезона в профессиональных лигах, но менее 80 игр в НХЛ.