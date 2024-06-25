Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе
Сборная Австрии победила команду Нидерландов в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф с первого места.
Матч на Олимпийском стадионе в Берлине завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ральфа Рангника.
У победителей отличились Романо Шмид (59-я минута) и Марсель Забитцер (80). Еще один гол игрок Нидерландов Дониелл Мален забил в свои ворота на 6-й минуте.
У голландцев забивали Коди Гакпо (47) и Мемфис Депай (75).
Соотношение владения мячом у Нидерландов и Австрии в этом матче — 53% против 47%. При этом австрийцы нанесли 9 ударов по воротам (5 в створ), а голландцы — 11 (2 в створ).
Сборная Австрии впервые с чемпионата мира 1978 года выиграла группу на крупном турнире.
В плей-офф австрийцы вышли на втором Евро подряд. На этом турнире у команды шесть голов — лучший результат с ЧМ-1978 (7 мячей).
Гакпо забил 5 из последних 8 голов Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира и Евро, ни один другой голландец не забил больше одного гола за это время.
Рангник в 2021 году четыре месяца занимал пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива», но покинул клуб, чтобы временно возглавить «Манчестер Юнайтед». В мае тренер отказался возглавить мюнхенскую «Баварию» ради работы в сборной Австрии.
Австрийцы в 1/8 финала сыграют со второй командой группы F, где заключительные матчи пройдут 26 июня.
Второе место в группе D заняли французы (5 очков), третье — голландцы (4), четвертое — поляки (1).
Французы и голландцы вышли в 1/8 финала, их соперники также станут известны позднее.
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