Австрия сенсационно победила Нидерланды и вышла в плей-офф Евро с первого места

Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

Матч в Берлине завершился со счетом 3:2. Команда Ральфа Рангника одержала победу благодаря автоголу Малена и мячам Шмида и Забитцера. Австрийцы впервые с 1978 года заняли первое место в группе на крупном турнире

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Сборная Австрии победила команду Нидерландов в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф с первого места.

Матч на Олимпийском стадионе в Берлине завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ральфа Рангника.

У победителей отличились Романо Шмид (59-я минута) и Марсель Забитцер (80). Еще один гол игрок Нидерландов Дониелл Мален забил в свои ворота на 6-й минуте.

У голландцев забивали Коди Гакпо (47) и Мемфис Депай (75).

Соотношение владения мячом у Нидерландов и Австрии в этом матче — 53% против 47%. При этом австрийцы нанесли 9 ударов по воротам (5 в створ), а голландцы — 11 (2 в створ).

Сборная Австрии впервые с чемпионата мира 1978 года выиграла группу на крупном турнире.

В плей-офф австрийцы вышли на втором Евро подряд. На этом турнире у команды шесть голов — лучший результат с ЧМ-1978 (7 мячей).

Гакпо забил 5 из последних 8 голов Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира и Евро, ни один другой голландец не забил больше одного гола за это время.

Рангник в 2021 году четыре месяца занимал пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива», но покинул клуб, чтобы временно возглавить «Манчестер Юнайтед». В мае тренер отказался возглавить мюнхенскую «Баварию» ради работы в сборной Австрии.

Австрийцы в 1/8 финала сыграют со второй командой группы F, где заключительные матчи пройдут 26 июня.

Второе место в группе D заняли французы (5 очков), третье — голландцы (4), четвертое — поляки (1).

Французы и голландцы вышли в 1/8 финала, их соперники также станут известны позднее.