 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпиона мира по ралли увезли в больницу после ДТП

Чемпиона мира по ралли Себастьена Ожье увезли в больницу после ДТП
Гоночная Toyota Себастьена Ожье столкнулась с легковым автомобилем во время разведки трассы перед ралли Польши. В полиции предполагают, что пилот ехал с превышением скорости
Гоночная Toyota GR Yaris Себастьена Ожье
Гоночная Toyota GR Yaris Себастьена Ожье (Фото: Global Look Press)

Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье попал в больницу в результате аварии, случившейся во время изучения одного из маршрутов перед ралли Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Инцидент произошел, когда французский пилот вместе со штурманом Винсентом Ландэ изучал трассу неподалеку от города Голдап на северо-востоке Польши. Гоночная Toyota Ожье на гравийной дороге лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем, за рулем которого была женщина. Рядом с ней в кабине также находился пассажир.

В результате ДТП пострадали четыре человека. На место аварии прибыли два вертолета медицинской службы, которые экстренно доставили Ожье и женщину в госпиталь. Остальных пострадавших увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.

После инцидента все участники ДТП находились в сознании, однако у всех зафиксированы подозрения на травмы позвоночника и грудной клетки. О причинах аварии пока не сообщается. При этом представитель пресс-службы местной полиции заявил, что, по предварительным данным, водитель Toyota ехал с превышением скорости.

В больнице, куда доставили пострадавших, не комментируют их состояние. В официальном заявлении раллийной команды Toyota подтвержден факт аварии и госпитализации Ожье и Ландэ, однако другие подробности пока тоже не приводятся.

Это уже не первая авария, в которую попал Ожье накануне этапа чемпионата мира по ралли. Так, в 2021 году по пути на соревнования в Хорватии француз столкнулся с другим автомобилем на общественной дороге при перестроении. При этом гонщик пытался покинуть место ДТП и чуть не задавил полицейского. В результате пилот был оштрафован на €7 тыс.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
ралли Себастьен Ожье ДТП гонки
Материалы по теме
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек
Спорт
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман
Спорт
Партнер Ферстаппена по Red Bull продлил контракт с командой «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 17:34
Касаткина будет единственной россиянкой во втором круге турнира в Англии Спорт, 20:09
Авиасалон МАКС-2024 отменили Общество, 20:03
Мбаппе в маске и в составе сборной Франции. Что происходит на турнире Спорт, 19:59
В Думе призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и Краснодарском крае Общество, 19:56
Главу Винницкой области уволили после скандала с раздачей повесток на АЗС Политика, 19:47
В Подмосковье выявили более 500 случаев самозахвата лесных участков Недвижимость, 19:38
Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за оборотом метанола Бизнес, 19:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Замглавы Росавтодора занял должность замминистра транспорта Бизнес, 19:34
Связанный с Джулианом Ассанджем токен вырос почти на 70% Крипто, 19:33
В МИДе сменился глава департамента по работе с соотечественниками Политика, 19:31
МИД предупредил о фатальных последствиях недооценки риска ядерных ударов Политика, 19:22
Тарифы на часть парковок в Москве повысят Общество, 19:18
Комментатора Анну Дмитриеву похоронят на Новодевичьем кладбище Спорт, 19:17
На ряде улиц Москвы изменится стоимость городской парковки с 1 июля Город, 19:16