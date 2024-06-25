Чемпиона мира по ралли увезли в больницу после ДТП
Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье попал в больницу в результате аварии, случившейся во время изучения одного из маршрутов перед ралли Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Инцидент произошел, когда французский пилот вместе со штурманом Винсентом Ландэ изучал трассу неподалеку от города Голдап на северо-востоке Польши. Гоночная Toyota Ожье на гравийной дороге лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем, за рулем которого была женщина. Рядом с ней в кабине также находился пассажир.
В результате ДТП пострадали четыре человека. На место аварии прибыли два вертолета медицинской службы, которые экстренно доставили Ожье и женщину в госпиталь. Остальных пострадавших увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.
После инцидента все участники ДТП находились в сознании, однако у всех зафиксированы подозрения на травмы позвоночника и грудной клетки. О причинах аварии пока не сообщается. При этом представитель пресс-службы местной полиции заявил, что, по предварительным данным, водитель Toyota ехал с превышением скорости.
В больнице, куда доставили пострадавших, не комментируют их состояние. В официальном заявлении раллийной команды Toyota подтвержден факт аварии и госпитализации Ожье и Ландэ, однако другие подробности пока тоже не приводятся.
Это уже не первая авария, в которую попал Ожье накануне этапа чемпионата мира по ралли. Так, в 2021 году по пути на соревнования в Хорватии француз столкнулся с другим автомобилем на общественной дороге при перестроении. При этом гонщик пытался покинуть место ДТП и чуть не задавил полицейского. В результате пилот был оштрафован на €7 тыс.
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