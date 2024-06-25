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Форвард СКА обратился к Роману Ротенбергу перед отъездом в США

Рекордсмен сборной Росиии обратился к Роману Ротенбергу перед отъездом в США
Матвей Мичков заявил, что в случае возвращения в Россию он будет выступать только за СКА. «До встречи, Петербург», — сказал форвард
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Markku Ulander via www.imago-ima / Global look press)

Форвард СКА, объявивший об отъезде в «Филадельфию», Матвей Мичков поблагодарил главного тренера команды Романа Ротенберга за совместную работу. Слова Мичкова опубликованы на сайте хоккейного клуба.

«Спасибо Роману Борисовичу Ротенбергу за то, что поверил в меня, пригласил в СКА, дал все возможности для развития и совершенствования своей игры. Спасибо всем тренерам, игрокам, персоналу, с которыми я работал, играл и побеждал здесь. И, конечно, спасибо нашим болельщикам. Уверен, мы еще встретимся. До встречи, Петербург!» — сказал Мичков.

Ранее во вторник Мичков объявил об уходе из СКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфию Флайерз». Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что «Филадельфия» может выплатить СКА до $1 млн за выкуп контракта 19-летнего Мичкова.

Прошлый сезон форвард провел в аренде в «Сочи», где набрал 41 (19 шайб + 22 передачи) очко в 47 матчах.

Мичков был задрафтован «Филадельфией» в 2023 году под общим седьмым номером. Нападающий является рекордсменом сборной России. В ноябре 2021 года форвард стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР). Также он является самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея — 16 лет 339 дней.

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сборная России по хоккею Матвей Мичков Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург Филадельфия Флайерз
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