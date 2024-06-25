Месси угостил фанатов тортом в честь своего дня рождения

Нападающий отметил свое 37-летие в отеле Нью-Джерси, где остановилась сборная Аргентины, приехавшая в США на Кубок Америки

Фото: @AFASeleccionEN / X

Тысячи болельщиков пришли к отелю в Нью-Джерси, где остановилась сборная Аргентины по футболу, чтобы поздравить Лионеля Месси с 37-летием. Как сообщает Infobae, нападающий поприветствовал фанатов из окна номера гостиницы, а также поделился с ними одним из тортов, подаренных ему на день рождения.

Перед тем как появиться на публике, Месси принял поздравления от товарищей по команде, приехавшей в США на Кубок Америки. Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапио преподнес игроку в подарок сразу четыре торта: один с номером 10, под которым выступает Месси, второй в виде флага страны, третий с украшением в виде Кубка мира ФИФА и последний с эмблемой AFA.

Вскоре Месси выглянул в окно, чтобы поприветствовать своих поклонников, что привело публику в восторг. К нему также присоединились его партнеры по сборной, в том числе Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль и Леандро Паредес. После этого на улицу вынесли один из тортов, которым угостили болельщиков, оказавшихся ближе всего ко входу в отель.

В дебютном для себя матче на Кубке Америки 2024 сборная Аргентины обыграла Канаду со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес, а Месси отдал результативную передачу. Во втором туре группы А команда Аргентины встретится с чилийцами.