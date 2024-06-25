Месси угостил фанатов тортом в честь своего дня рождения
Тысячи болельщиков пришли к отелю в Нью-Джерси, где остановилась сборная Аргентины по футболу, чтобы поздравить Лионеля Месси с 37-летием. Как сообщает Infobae, нападающий поприветствовал фанатов из окна номера гостиницы, а также поделился с ними одним из тортов, подаренных ему на день рождения.
Перед тем как появиться на публике, Месси принял поздравления от товарищей по команде, приехавшей в США на Кубок Америки. Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапио преподнес игроку в подарок сразу четыре торта: один с номером 10, под которым выступает Месси, второй в виде флага страны, третий с украшением в виде Кубка мира ФИФА и последний с эмблемой AFA.
Вскоре Месси выглянул в окно, чтобы поприветствовать своих поклонников, что привело публику в восторг. К нему также присоединились его партнеры по сборной, в том числе Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль и Леандро Паредес. После этого на улицу вынесли один из тортов, которым угостили болельщиков, оказавшихся ближе всего ко входу в отель.
В дебютном для себя матче на Кубке Америки 2024 сборная Аргентины обыграла Канаду со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес, а Месси отдал результативную передачу. Во втором туре группы А команда Аргентины встретится с чилийцами.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024