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Тренера 2DROTS вызвали на допрос к следователю за нападение на репортера

Несовершеннолетний корреспондент получил удар ногой от Дмитрия Кузнецова во время матча между командами медиалиги 2DROTS и «Амкал» в Нижнем Новгороде
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов (Фото: 2DROTS)

Тренера клуба футбольной медиалиги 2DROTS Дмитрия Кузнецова вызвали на допрос к следователю после инцидента на матче в Нижнем Новгороде, когда представители команды напали на репортера. Об этом Кузнецов рассказал в эфире YouTube-канала «Медиа Стол».

Инцидент произошел в первом тайме игры между 2DROTS и «Амкалом». Кузнецов ударил ногой корреспондента «Медиа Арены» Юрия Мнацаканова, который выбежал на поле и начал снимать тренера на телефон. После этого журналист получил еще один удар кулаком от помощника наставника 2DROTS Альберта Осколкова.

Последний уже после матча позвонил отцу 17-летнего Юрия Мнацаканова и извинился за свой поступок. По словам Кузнецова, он тоже связывался с пострадавшим с предложением принести публичные извинения, однако журналист в итоге написал заявление в полицию.

«Альберт Николаевич извинился, а меня вызывают к следователю», — пояснил Кузнецов.

Со своей стороны Мнацаканов утверждает, что после разговора с Осколковым ждал звонка Кузнецова с извинениями, которые он бы принял, на чем конфликт был бы исчерпан. Однако извинений от главного тренера 2DROTS так и не последовало. Вместо этого он дал два интервью, в которых отрицал свою вину и «распространял дезинформацию», сказал Мнацаканов.

«Поскольку Кузнецов полагает, что его вины в произошедшем нет, пусть разберутся правоохранительные органы», — добавил репортер. Он также высказал мнение, что медиалига должна ввести жесткие санкции в отношении главного тренера 2DROTS.

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