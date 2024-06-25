Боксер Рой Джонс сообщил о самоубийстве своего 32-летнего сына
Американский боксер Рой Джонс-младший, получивший в 2015 году российское гражданство, заявил о трагической гибели своего 32-летнего сына Деандре. Спортсмен сообщил в соцсети X, что тот покончил с собой.
«К несчастью, мой сын Деандре ушел из жизни в минувшую субботу. Благодарю Бога за то, что он позволил мне вернуться домой в пятницу и провести последний вечер с ним и его семьей. Я знаю, что сейчас многие люди переживают трудные времена, однако ничто не стоит того, чтобы лишать себя собственной жизни. Ее дарит Бог, и только он может быть тем, кто ее забирает», — написал 55-летний боксер.
Кроме того, он попросил уважать право на личную жизнь своей семьи, пока она пытается пережить эту потерю, а также поблагодарил всех за поддержку.
Подробности ухода из жизни Деандре Джонса неизвестны. У Роя Джонса-младшего и его супруги Нэтлин есть еще два сына: Рой III и Дешон.
Рой Джонс-младший за свою карьеру провел 75 боев, в которых одержал 66 побед и потерпел девять поражений. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка против Майка Тайсона. В 2021 года сообщалось о возможном бое Джонса против бойца MMA Федора Емельяненко, однако встреча так и не состоялась.
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