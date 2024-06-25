Бобровский посвятил победу в финале Кубка Стэнли Богу

«Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в решающем матче обыграла «Эдмонтон Ойлерз» после трех поражений подряд

Фото: @ESPNNHL / YouTube

После выигрыша в финале Кубка Стэнли вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что посвящает это победу Богу, без помощи которого он не смог бы добиться такого результата. Об этом россиянин после решающего матча рассказал корреспонденту ESPN.

«Я действительно счастлив. Я хочу поблагодарить Бога за эту возможность, за этот опыт. Опять же, без него я ничто. Я хочу посвятить эту победу ему. И да, я просто благословлен», — заявил Бобровский.

По словам голкипера, путь к победе дался нелегко, особенно после трех поражений подряд. Однако его команде удалось справиться со всеми вызовами и трудностями, созданными соперниками, и стать чемпионами, подытожил Бобровский. Он также поблагодарил за поддержку всех болельщиков Флориды.

В седьмом матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» обыграла дома «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 и выиграла серию (4–3). Команда Бобровского победила в трех первых матчах противостояния, потом потерпела три поражения, но в итоге смогла выиграть в решающем матче. Это первый подобный случай в финале Кубка Стэнли за последние 79 лет.

Сергей Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, выступает за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, играя в составе «Коламбус Блю Джэкетс», Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата — первый из россиян и единственный, кому ее вручили дважды.

Бобровский также стал первым в истории голкипером, кому капитан команды передал Кубок Стэнли. Согласно традиции на церемонии награждения глава НХЛ вручает трофей капитану победившего коллектива, а тот после круга почета передает кубок одному из своих одноклубников, чей вклад в победу он считает наиболее важным.