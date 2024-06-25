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Третьяк рассказал об отправленных Бобровскому талисманах на удачу

Российский голкипер стал первым в истории НХЛ вратарем, получившим главный трофей лиги из рук капитана команды
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высоко ценил игру вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который вместе со своей командой стал обладателем Кубка Стэнли. Выдающийся советский голкипер отметил огромный вклад Бобровского в победу, а также признался, что регулярно отправляет ему на удачу небольшие талисманы, передает «Матч ТВ».

«Мы постоянно поддерживаем связь, общаемся, переписываемся. Как по ходу всего сезона, так и в дни плей-офф. Всегда желаю Сергею удачи, обсуждаем с ним определенные игровые моменты. И даже отправляю Бобровскому небольшие талисманы — чтобы приносили удачу. Что это за талисманы, пусть расскажет сам Сергей, если захочет», — рассказал Третьяк.

Третьяк также отметил гениальную игру российского вратаря, особенно в финальной серии, в которой он сделал «кучу сейвов». Бобровский в среднем отражал по 40 бросков за каждый матч, в одиночку останавливал мощнейшее нападение соперников и становился главным героем победных игр его команды. Все это требует огромной концентрации, подготовки и невероятных психологических усилий, добавил глава ФХР.

Американская «Флорида Пантерз» обыграла канадский «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии НХЛ со счетом 4–3. Сергей Бобровский стал первым в истории голкипером, кому капитан команды передал Кубок Стэнли. Согласно традиции, на церемонии награждения глава НХЛ вручает трофей капитану победившего коллектива, а тот после круга почета передает кубок одному из своих товарищей по команде, чей вклад в победу считает наиболее важным.

Боровский провел 14 сезонов в НХЛ. Он является единственным россиянином, который дважды признавался лучшим вратарем лиги. За «Флориду» выступает с 2019 года. Минувший сезон он завершил с 36 победами (6 игр на ноль), пропуская в среднем за игру 2,32 шайбы, отразив 91,5% всех бросков.

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Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Флорида Пантерз Кубок Стэнли
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