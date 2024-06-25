В Академии РФС раскрыли сильные и слабые стороны Украины на Евро
Сборная Украины — это команда, которая по праву может быть фаворитом группы чемпионата Европы. Об этом говорится в тактическом обзоре матчей Евро-2024 Академии РФС для «РБК Спорт».
«Не сказали бы, что Украина играет плохо. Украинский футбол всегда отличали дисциплина, самопожертвование, хорошая физическая готовность. Плюс в сегодняшней сборной Украины есть ряд футболистов европейского уровня», — отметили специалисты.
По их словам, эта команда по праву может быть фаворитом группы, поскольку там собраны хорошие футболисты и тренер, который может решать большие задачи.
«При этом всем даже матч со Словакией не вселил большой надежды в сердца болельщиков, потому что скорее случай позволил украинцам выиграть. Хочется посмотреть, что на самом деле представляет собой сборная Украины», — добавили в Академии РФС.
На прошлой неделе сборная Украины обыграла команду Словакии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Дюссельдорфе. В первой игре украинцы потерпели поражение от румын со счетом 0:3. В заключительном туре 26 июня они сыграют против бельгийцев.
В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Пока в этом квартете все команды набрали по три очка.
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