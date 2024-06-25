Академия РФС в третьем аналитическом тексте констатирует эффективную игру швейцарцев против Крооса в матче с немцами, сильные и слабые стороны украинцев, перерождение испанцев и многое другое

Александр Зинченко (Фото: Daniela Porcelli / Global look press)

Немцы — открытие турнира

На сегодняшний день выделим сборную Германии, потому что после неудач на предыдущих чемпионатах в целом она очень хорошо сротировала состав. У немцев сплав молодости и опытных игроков. В плане прогресса они сделали огромный шаг вперед: в организации игры, психологическом состоянии внутри сборной. Все-таки главный тренер команды Юлиан Нагельсманн умеет это делать. Пусть у него был тяжелый опыт в «Баварии», где он не нашел общего языка с большими игроками, но это было в клубе. В национальной сборной собраны игроки, для которых прерогатива — выступление за команду, защита чести своей страны. В сборной Нагельсманну удалось создать нужную атмосферу — такую очень спокойную психологически, когда каждый футболист на своем месте решает задачу, которую ставит тренер. И в целом это дает результат. Даже в неудачно складывающемся матче со сборной Швейцарии немцы все равно на последней минуте смогли вырвать для себя важную ничью и с первого места попали в следующий раунд.

Возвращаясь к игре со швейцарцами, отметим, что Тони Кроос в матчах, где на него нет давления, когда сборная Германии играет в позиционных атаках большую часть времени, просто безупречен. Его брак практически равняется нулю. А в матче со сборной Швейцарии, когда соперники давили, его выдавливали на свою половину поля, что было очень малоэффективно для сборной Германии. Кроосу приходилось подниматься чуть выше, получать мячи между линиями, всегда быть под давлением соперников, и процент его брака увеличился, хотя он, конечно, все равно великий футболист. Просто в этой игре швейцарцы выбрали хорошую тактику, чтобы нивелировать мастерство Крооса, и в первом тайме, по крайней мере, им это удавалось.

В целом на сборную Германии сейчас интересно смотреть, потому что в команде произошли большие изменения, пришел тренер, который умеет поставить игру и, наверное, достать максимум из футболистов. Максимум — это значит, что они должны не бегать по полю на 150%, а использовать очень эффективно свои лучшие качества, как в ансамбле, где каждый на своем месте. Все это и позволяет говорить, что сборная Германии является открытием этого первенства. Хотя, смотря на сетку, можем предположить, что немцы выйдут на испанцев и, соответственно, им будет очень непросто.

Внимание на Нагельсманна

Юлиан Нагельсманн (Фото: Tom Weller / Global look press)

Уважение вызывают все тренеры сборных на Евро-2024, а интересно нам наблюдать, пожалуй, за работой Нагельсманна. Это его первый опыт со сборными, он всегда работал в системе клубного футбола. Хочется посмотреть, какие решения он будет принимать. А они наверняка будут еще интереснее, когда сборная Германии пойдет дальше. Там 100% соперники будут сильнее и, соответственно, надо будет что-то менять в тактике игры команды, может быть, в исполнителях. Поэтому и хочется следить за Нагельсманном, как он справится с этой задачей.

Испания переродилась

У испанцев, к слову, тоже идет определенная смена поколений. Они поменяли стиль игры, ушли от своей тики-таки (тактика, которая основана на коротких пасах и постоянном владении мячом. — «РБК Спорт»). Хави, Иньеста, которые были под эту модель адаптированы и проявляли в ней свои лучшие качества, покинули сборную. Сейчас у Испании очень мобильная и очень сбалансированная команда.

Испанцы очень много играют вертикально. Много мячей теряют, но тут же вступают в прессинг, потому что играть вертикально — это всегда риск потери мяча. У них очень хорошо выстроена командная игра, в случае потери мяча три-четыре человека сразу вступают в единоборство. Это такой локальный прессинг малой группой футболистов, чтобы опять забрать мяч себе, не теряя позиций в атаке.

С итальянцами у сборной Испании была очень принципиальная игра. Два сильных соперника, но совершенно разная философия футбола. Италия — это как «Феррари», а «Феррари» всегда есть «Феррари». Она от чемпионата к чемпионату в принципе мало меняется. Эта сборная очень узнаваема по своему стилю. А испанская команда переродилась, поменяла вообще в корне свой стиль игры и смотрится намного интереснее, свежее на сегодняшний день. Испанцы более мотивированы, больше готовы реализовывать свой потенциал на таких больших форумах, как чемпионат Европы. Испания выиграла по делу. Последние 10–15 минут, пытаясь отыграться, итальянцы перешли на какой-то навал с передачами в штрафную в надежде, что выиграют головой, но испанцы очень легко разбили все чаяния соперников. Это говорит о том, что сборная Испании сбалансирована в игре как в атаке, так и в обороне.

Реабилитация бельгийцев

На самом деле сборная Бельгии нуждалась в реабилитации только в плане результата. Даже в проигранном матче со словаками она имела колоссальное преимущество, создала огромное количество моментов, нанесла большое количество ударов по воротам. Уверены, что у Тедеско была холодная голова, его задачей было просто подвести игроков к главной на данном этапе игре на чемпионате с румынами, которая позволит бельгийцам пройти дальше. Тут был важнее именно психологический аспект. А в игре сборной Бельгии не может что-то радикально поменяться, потому что у них есть большие исполнители хорошего мирового уровня. Могут сказаться только везение или невезение, забьют они или не забьют. Но то, что команда Бельгии, несмотря ни на что, один из фаворитов турнира, — это безусловно.

После таких поражений, как в игре со словаками, с одной стороны, тяжело, ведь проигрыш никогда не добавляет положительных эмоций. Но поражение конкретизирует твою задачу на ближайший матч. Есть одна цель — победить, потому как любой другой результат оставляет тебе мизерные и призрачные шансы на проход дальше. То же самое касается не только футбола, но и жизни в целом: если задача конкретизирована, по крайней мере, ты уже знаешь, что надо делать.

Саутгейт и англичане

Некоторые говорят о слабости Саутгейта. Но тренер национальной сборной априори не может быть слабым. К тому же из турнира в турнир с ним продлевают контракт, а следовательно, видят его потенциал. Видимо, своей работой он дает основание для того, чтобы продолжать работать со сборной Англии.

Вопрос в другом. Будет ли продлен этот кредит доверия, если сборная Англии не реализует свой потенциал и не доберется как минимум до финала? На сегодняшний день мы видим, что команда играет не на максимуме, а, скажем, очень рационально, пытаясь потратить энергии столько, сколько ей надо для победы. А это не всегда получается.

Многие футболисты на своих позициях играют не столь ярко, как в клубах. Здесь вопрос в том, что с этим делать. Мы не знаем. И, наверное, Саутгейт тоже не знает, если у команды не получается.

Зависимость от настроения игроков — это монета с двумя сторонами. Может быть хорошо, а может плохо. Возможно, Саутгейту надо конкретизировать задачи игроков, то, что он хочет от них видеть. Тогда каждый футболист будет приносить пользу команде и она будет добиваться результата, не вымучивая счета по 1:0, побеждать ярко. Ведь исполнители позволяют сборной Англии в каждой игре показывать не то что хороший, а просто феерический футбол.

Сильные и слабые стороны украинцев

Не сказали бы, что Украина играет плохо. Украинский футбол всегда отличали дисциплина, самопожертвование, хорошая физическая готовность. Плюс в сегодняшней сборной Украины есть ряд футболистов европейского уровня. Это команда, которая имеет в составе игроков высокой квалификации, которая по праву может быть фаворитом группы. Там действительно собраны хорошие футболисты и хороший тренер, которые могут решать большие задачи.

При этом всем даже матч со Словакией не вселил большой надежды в сердца болельщиков, потому что скорее случай позволил украинцам выиграть. Хочется посмотреть, что на самом деле представляет собой сборная Украины. Если они выйдут в плей-офф, очень будет интересно следить за ними, потому что эта команда отличается дисциплинированностью и характером. Это как раз тот случай, когда порядок может побить класс. Сейчас для них задача № 1 — выйти из группы.

Загадочные грузины

Владимир Цоуфал и Хвича Кварацхелия (Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke / Global look press)

Грузины никогда не играли на таких больших турнирах. Они все умеют: драться, бегать, прыгать. Все здорово, технически хорошо оснащены, неплохо выбегают в контратаке, имея быстрых игроков, игроков-дриблеров, которые могут создать численное преимущество, обыграв одного, двух, трех соперников. В игре с чехами грузины очень много имели таких контратак, которые могли завершиться голом. Могли вообще обыграть Чехию с крупным счетом на самом деле. Хотя при этом вратарь грузин был признан лучшим игроком, что говорит не в пользу сборной Грузии.

В целом игра сборной Грузии пока для нас является загадкой. Южная команда, которая сильно зависит от настроения — идет игра или нет. Интересно было бы посмотреть: если бы грузины выиграли у чехов, что бы они тогда предложили португальцам в третьем групповом туре? Тем более, учитывая, что сборная Португалии уже не так мотивирована, она вышла в плей-офф. Как бы вообще этот романтический футбол противостоял такой хорошо организованной, технически оснащенной сборной Португалии? Теперь расклад немножко другой. Хотя сборной Грузии все так же нужна победа, чтобы рассчитывать на выход.

Хвича Кварацхелия, при всем уважении, не Криштиану Роналду, безусловно. Криштиану убрал свое эго, ради команды готов жертвовать своими бомбардирскими качествами. Видно, что он управляет игрой внутри. И даже по выражению его лица видно, насколько он повзрослел. Он такой мудрый, понимает, что уже на закате своей карьеры, и хочет оставить еще один большой след в футболе. А у талантливого Хвичи пока все впереди, он только начал свою дорогу в футболе. Ему авансы не нужны, он и сам понимает, куда ему идти.