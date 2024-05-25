 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж

Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж
«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Как петербургский клуб выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в свое 99-летние — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Заключительные туры Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовали в 16:30 (мск). Сразу три команды — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» претендовали на чемпионство. Перед последним матчем московский клуб лидировал в турнирной таблице РПЛ (56).

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Все внимание было приковано к матчам в Краснодаре, где играло «Динамо» с одноименной командой, и в Санкт-Петербурге, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Сине-бело-голубым для чемпионства было необходимо, чтобы она выиграла, а московский клуб в параллельном матче уступил.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Перед последним туром аналитическая компания Opta оценивала шансы «бело-голубых» на золото в 50,5%, «Зенита» — в 30,9%, «Краснодара» — в 18,7%.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Самым запоминающимся моментом первых таймов стал забитый гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который был отменен из-за офсайда. В Петербурге командам не удалось открыть счет в первые 45 минут.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Уже на 52-й минуте матча в Краснодаре хозяевам все-таки удалось открыть счет. Гол записал Кордоба. В параллельном матче нападающий «Ростова» Роналдо на 54-й минуте забил мяч с пенальти. В эти минуты «Краснодар» являлся лидером чемпионата, так как «черно-зеленым» для победы в РПЛ было необходимо выигрывать «Динамо» и поражение или ничья «Зенита».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Уже через 11 минут петербургский клуб сравнял счет благодаря реализованному 11-метровому удару Густаво Мантуана.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На 85-й минуте форвард петербургского клуба Артур забил победный мяч, который стал решающим в судьбе чемпионства РПЛ. В параллельной игре в Краснодаре хозяева продолжали доминировать до последних минут, однако чемпионство от них уже не зависело.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

После финального свистка матча в Краснодаре, который завершился раньше, чем на «Газпроме-Арене», стадион не расходился в ожидании результатов параллельной встречи. «Черно-зеленые» остались с серебром, а «Динамо» заняло третье место по итогам чемпионата.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«Зенит», которому 25 мая исполнилось 99 лет, стал чемпионом шестой раз подряд.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который продлил контракт с клубом на пять лет, взял шестое чемпионство в тренерской карьере, больше только у Олега Романцева (восемь). Нападающий «Зенита» Матео Кассьера стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 мяча.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга стало десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. «Зенит» сравнялся по количеству побед в РПД со «Спартаком».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Краснодар ФК Ростов ФК Динамо Москва
Материалы по теме
«Балтика» вылетела из РПЛ, «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыках
Спорт
Футболист «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ
Спорт
Семак продлил контракт с «Зенитом» на пять лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Уехавшие в Венгрию украинцы рассказали о страхе депортации Политика, 23:43
Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire Политика, 23:26
В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше Политика, 23:19
«Байер» победил клуб из второго дивизиона в финале Кубка Германии Спорт, 23:00
Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж Спорт, 22:59
В Курске водитель Mercedes не справился с управлением и сбил ребенка Общество, 22:50
Гладков сообщил о четырех погибших при обстрелах Белгородской области Политика, 22:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 22:27
Байден снова выступил с оскорблениями в адрес Путина Политика, 22:17
Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею Спорт, 22:08
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 22:00
Гидрологи не исключили военные цели открытия шлюзов на ДнепроГЭС Политика, 21:55
Гладков сообщил о гибели жительницы Дубового в результате обстрела Политика, 21:35
Четыре корабля ВМФ США пострадали от непогоды у берегов Израиля Политика, 21:33