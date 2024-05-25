Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж

Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Как петербургский клуб выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в свое 99-летние — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Заключительные туры Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовали в 16:30 (мск). Сразу три команды — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» претендовали на чемпионство. Перед последним матчем московский клуб лидировал в турнирной таблице РПЛ (56).

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Все внимание было приковано к матчам в Краснодаре, где играло «Динамо» с одноименной командой, и в Санкт-Петербурге, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Сине-бело-голубым для чемпионства было необходимо, чтобы она выиграла, а московский клуб в параллельном матче уступил.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Перед последним туром аналитическая компания Opta оценивала шансы «бело-голубых» на золото в 50,5%, «Зенита» — в 30,9%, «Краснодара» — в 18,7%.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Самым запоминающимся моментом первых таймов стал забитый гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который был отменен из-за офсайда. В Петербурге командам не удалось открыть счет в первые 45 минут.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Уже на 52-й минуте матча в Краснодаре хозяевам все-таки удалось открыть счет. Гол записал Кордоба. В параллельном матче нападающий «Ростова» Роналдо на 54-й минуте забил мяч с пенальти. В эти минуты «Краснодар» являлся лидером чемпионата, так как «черно-зеленым» для победы в РПЛ было необходимо выигрывать «Динамо» и поражение или ничья «Зенита».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Уже через 11 минут петербургский клуб сравнял счет благодаря реализованному 11-метровому удару Густаво Мантуана.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На 85-й минуте форвард петербургского клуба Артур забил победный мяч, который стал решающим в судьбе чемпионства РПЛ. В параллельной игре в Краснодаре хозяева продолжали доминировать до последних минут, однако чемпионство от них уже не зависело.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

После финального свистка матча в Краснодаре, который завершился раньше, чем на «Газпроме-Арене», стадион не расходился в ожидании результатов параллельной встречи. «Черно-зеленые» остались с серебром, а «Динамо» заняло третье место по итогам чемпионата.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«Зенит», которому 25 мая исполнилось 99 лет, стал чемпионом шестой раз подряд.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который продлил контракт с клубом на пять лет, взял шестое чемпионство в тренерской карьере, больше только у Олега Романцева (восемь). Нападающий «Зенита» Матео Кассьера стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 мяча.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга стало десять побед в чемпионате России и одна в чемпионате СССР. «Зенит» сравнялся по количеству побед в РПД со «Спартаком».