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Прервалась рекордная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли

«Рейнджерс» прервали рекордную серию побед Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли
«Флорида» уступила «Рейнджерс» со счетом 1:2 в овертайме во втором матче серии 1/2 финала плей-офф. Бобровский отразил 28 бросков из 30 и был признан третьей звездой встречи. У Игоря Шестеркина 26 сейвов и звание второй звезды
Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 2:1 в овертайме во втором матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек (5-я минута) и Баркли Гудроу (75). У проигравших отличился Картер Верхэге (19).

Российский форвард Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего на его счету в нынешнем плей-офф 12 (4+8) очков.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27, у вратаря «Флориды» Сергея Бобровского 28 сейвов после 30 бросков. Шестеркина в итоге признали второй звездой встречи, Бобровской — третьей, Гудроу — первой.

У Бобровского прервалась серия из 12 побед в овертаймах Кубка Стэнли. она началась еще в 2019 году, когда голкипер выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин делит рекорд НХЛ по этому показателю с Патриком Руа, который выиграл 12 подряд овертаймов с 1993 по 1996 год.

Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Следующая игра пройдет в Санрайзе в ночь на 27 мая.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз Игорь Шестеркин Сергей Бобровский Артемий Панарин
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