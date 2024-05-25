Прервалась рекордная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли

«Флорида» уступила «Рейнджерс» со счетом 1:2 в овертайме во втором матче серии 1/2 финала плей-офф. Бобровский отразил 28 бросков из 30 и был признан третьей звездой встречи. У Игоря Шестеркина 26 сейвов и звание второй звезды

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 2:1 в овертайме во втором матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек (5-я минута) и Баркли Гудроу (75). У проигравших отличился Картер Верхэге (19).

Российский форвард Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего на его счету в нынешнем плей-офф 12 (4+8) очков.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27, у вратаря «Флориды» Сергея Бобровского 28 сейвов после 30 бросков. Шестеркина в итоге признали второй звездой встречи, Бобровской — третьей, Гудроу — первой.

У Бобровского прервалась серия из 12 побед в овертаймах Кубка Стэнли. она началась еще в 2019 году, когда голкипер выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин делит рекорд НХЛ по этому показателю с Патриком Руа, который выиграл 12 подряд овертаймов с 1993 по 1996 год.

Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Следующая игра пройдет в Санрайзе в ночь на 27 мая.