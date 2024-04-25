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Сихарулидзе заявил о запросах фигуристов на смену российского гражданства

Глава Федерации заявил о запросах фигуристов на смену российского гражданства
И.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что ему не понятны спортсмены, которые, не имея второго гражданства, обращаются к нему с требованием отпустить их из национальной сборной
Антон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе (Фото: Andrey Chepakin / Global look press)

Запросы на смену гражданства среди российских фигуристов есть, заявил в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале» исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе.

«Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают — в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером», — сказал Сихарулидзе.

Он подчеркнул, что с пониманием относится к смене гражданства, когда семья, родители, ребенок действительно имеют паспорт другого государства, и они действительно переезжают жить, работать в какую-либо страну. «В этом случае разумно говорить, что федерация или я лично готовы поддержать спортсмена при смене гражданства. Особенно если спортсмен не был членом сборной, не был лидером, в него не вкладывались колоссальные средства», — отметил Сихарулидзе.

Однако он не понимает ситуации, при которой спортсмен обращается к ФФККР, не имея никакого иностранного паспорта. «Просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях — мне кажется, это немного диковато», — подчеркнул Сихарулидзе.

Тема смены спортивного гражданства в фигурном катании стоит остро с момента начала военных действий на Украине, когда россиян отстранили без срока от всех международных соревнований. После этого ряд фигуристов и фигуристок перешли в другие сборные или собираются это сделать.

В августе 2023 года стало известно, что вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, ее допустили до национального чемпионата, но в сборную Казахстана ее пока принять не могут, поскольку ее еще не отпустила ФФККР.

Дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с партнером и мужем Глебом Смолкиным с этого сезона выступают за Грузию. Главный тренер сборной России Елена Чайковская сначала говорила, что на фигуристов после Олимпиады «не были затрачены деньги, поэтому их отпустили», но позднее появилась информация, что Дэвис и Смолкин как кандидаты в сборную на сезон 2022/23 получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета.

Позднее ФФККР сообщила, что представители фигуристов компенсировали Центру спортивной подготовки сборных команд России все средства, и «вопрос закрыт».

Сихарулидзе в декабре 2023 года говорил о желании ужесточить позицию по переходу спортсменов в другие сборные.

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