«Сочи» уволил олимпийского чемпиона Зубова после провального сезона в КХЛ
Сергей Зубов покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами сезона 2024/25 контракт Сергея Зубова расторгнут по инициативе клуба», — говорится в сообщении.
Команда заняла последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам клуб показал результат хуже, чем в сезоне 2023/24.
Зубов возглавлял «Сочи» в 2017–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м. В КХЛ 54-летний Зубов также тренировал петербургский СКА и рижское «Динамо».
Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 год за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (1994, 1999), в составе сборной СНГ выиграл Олимпиаду-1992. В июне 2019 года Зубова включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
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