«Сочи» уволил олимпийского чемпиона Зубова после провального сезона в КХЛ

Член Зала хоккейной славы возглавлял «Сочи» в 2017–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м. В нынешнем сезоне команда не смогла выйти в плей-офф

Сергей Зубов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сергей Зубов покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами сезона 2024/25 контракт Сергея Зубова расторгнут по инициативе клуба», — говорится в сообщении.

Команда заняла последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам клуб показал результат хуже, чем в сезоне 2023/24.

Зубов возглавлял «Сочи» в 2017–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м. В КХЛ 54-летний Зубов также тренировал петербургский СКА и рижское «Динамо».

Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 год за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (1994, 1999), в составе сборной СНГ выиграл Олимпиаду-1992. В июне 2019 года Зубова включили в Зал хоккейной славы в Торонто.