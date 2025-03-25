Вице-премьер Италии выразил надежду на участие россиян в Олимпиаде-2026

Маттео Сальвини заявил об этом на открытии санно-бобслейной трассы в Кортина-д'Ампеццо

Маттео Сальвини (Фото: Pasquale Gargano / KONTROLAB / Global Look Press)

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2026 года. Об этом он заявил на открытии санно-бобслейной трассы в Кортина-д'Ампеццо.

«Учитывая, что сейчас идут мирные переговоры и что олимпийский дух должен объединять людей и спортсменов, я надеюсь, что Игры в Милане и Кортине станут первыми, где на трассах мы увидим и украинских, и российских спортсменов», — цитирует Сальвини AFP.

«Увидеть, как спортсмены со всего мира преодолеют эти 1700 м, будет означать, что мы построили маленький кусочек мира, и это будет самым важным», — добавил Сальвини, который также является министром транспорта Италии.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.