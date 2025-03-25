Вице-премьер Италии выразил надежду на участие россиян в Олимпиаде-2026
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2026 года. Об этом он заявил на открытии санно-бобслейной трассы в Кортина-д'Ампеццо.
«Учитывая, что сейчас идут мирные переговоры и что олимпийский дух должен объединять людей и спортсменов, я надеюсь, что Игры в Милане и Кортине станут первыми, где на трассах мы увидим и украинских, и российских спортсменов», — цитирует Сальвини AFP.
«Увидеть, как спортсмены со всего мира преодолеют эти 1700 м, будет означать, что мы построили маленький кусочек мира, и это будет самым важным», — добавил Сальвини, который также является министром транспорта Италии.
В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).
Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире также в нейтральном статусе.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров
Екатерина Шульман объявлена в розыск
Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов