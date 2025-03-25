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«Вашингтон» подписал новый контракт с защитником на $72 млн

«Вашингтон» подписал новый контракт с Чикраном на восемь лет и $72 млн
Джейкоб Чикран станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Кэпиталз», уступая по средней зарплате только Овечкину
Джейкоб Чикран
Джейкоб Чикран (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с канадским защитником Джейкобом Чикраном. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 26-летним защитником, которое начнет действовать со следующего сезона, составил восемь лет, сумма — $72 млн (средняя зарплата в год — $9 млн).

Чикран станет самым высокооплачиваемым защитником в «Вашингтоне». Средняя зарплата в команде больше только у капитана — российского форварда Александра Овечкина ($9,5 млн).

В нынешнем сезоне Чикран провел 65 матчей и набрал 43 (18+25) очка. Это его лучший результат в карьере.

С начала сезона 2020/21 Чикран занимает третье место в НХЛ по количеству голов в большинстве (22) и делит третье место по количеству голов (66) среди защитников. Больше за этот период только у Кейла Макара из «Колорадо Эвеланш» (100 голов, 36 — в большинстве) и Романа Йоси из «Нэшвилл Предаторз» (81, 31).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз
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