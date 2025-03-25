Матчи КХЛ 26 марта начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове

Минута молчания в память о Мартемьянове пройдет перед играми КХЛ 26 марта

Бывший главный тренер «Амура», «Сибири» и «Автомобилиста» скончался 25 марта в возрасте 61 года

Андрей Мартемьянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26 марта начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В этот день в КХЛ стартует розыгрыш плей-офф. Пройдут матчи «Металлург» — «Авангард», «Автомобилист» — «Ак Барс», «Спартак» — «Северсталь» и «Динамо» (Минск) — ЦСКА.

Бывший главный тренер хабаровского «Амура», екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» скончался 25 марта в возрасте 61 года.

Пост в «Амуре» Мартемьянов покинул в октябре 2024 года после 15 поражений в 20 матчах.