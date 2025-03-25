Платини об оправдании по делу о коррупции в ФИФА: моя честь восстановлена

Платини заявил, что после оправдания в суде его «честь восстановлена»

Бывший президент УЕФА заявил, что десятилетнее преследование со стороны ФИФА и нескольких швейцарских федеральных прокуроров теперь закончилось, но считает себя слишком старым, чтобы «искать новые обязанности в футболе»

Мишель Платини (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выразил облегчение после того, как швейцарский суд оправдал его и экс-главу ФИФА Йозефа Блаттера по делу о мошенничестве.

Прокуратура обвиняла Блаттера и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу экс-главы УЕФА. Суд первой инстанции в 2022 году их оправдал, признав версию «джентльменского соглашения» о выплате достоверной, а сегодня апелляция прокуратуры, которая запрашивала для бывших функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно, была отклонена.

«Моя честь восстановлена. Десятилетнее преследование ФИФА и нескольких швейцарских федеральных прокуроров теперь закончилось. Никто дома не верил, что я за что-то ответственен. Я знаю, что вся эта история была для того, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА», — цитирует Платини Le Parisien.

69-летний Платини добавил, что считает себя «слишком старым», чтобы искать новые обязанности в футболе.

Платини занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.