Чемпиона мира по акробатике Дудченко заподозрили в жестоком обращении с детьми

Чемпиона мира по акробатике заподозрили в жестоком обращении с детьми

Алексей Дудченко заявил, что «один недовольный родитель устроил целую войну», и он уже направил в полицию все объяснения

Многократный чемпион мира по спортивной акробатике Алексей Дудченко рассказал «Матч ТВ», что направил объяснения полиции после того, как на него подали заявление в прокуратуру из-за якобы жестокого обращения с детьми на тренировках.

Телеграм-канал Mash 25 марта сообщил, что полиция проверяет Дудченко за жестокое обращение с детьми на тренировках в спорткомплексе МГИМО в Москве. С заявлением в МВД, прокуратуру и СК обратилась мать одного из подопечных тренера.

«Попался один недовольный родитель, устроил целую войну, написал президенту федерации. Ждем ответа от прокураторы, позицию органов и уже от этого будем плясать. <...> Мы приложили все объяснения, видео. Пусть полиция, органы смотрят», — сказал Дудченко.

По словам Дудченко, если он окажется виновным, то готов понести ответственность. «У меня 150 довольных человек ежемесячно, и я уже 10 лет работаю. В себе я уверен и в том, чем я занимаюсь. То, что попался один возбужденный родитель, — бывает такое, понимаю», — заключил он.

Дудченко 40 лет, он является чемпионом мира по спортивной акробатике 2006, 2008, 2010, 2012 и 2014 годов.