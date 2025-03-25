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Дегтярев назвал невосполнимой потерей для хоккея смерть Мартемьянова

Бывший тренер «Амура», «Сибири» и «Автомобилиста» скончался в возрасте 61 года. Министр спорта выразил соболезнования его родным, близким, коллегам
Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера хабаровского клуба «Амур» Андрея Мартемьянова.

«Будучи губернатором Хабаровского края, я пригласил Андрея Алексеевича стать наставником для нашей хоккейной команды. <...> В сезоне 2023/24 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось! Его уход — невосполнимая потеря для отечественного хоккея. Мои самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам», — написал Дегтярев.

Мартемьянов скончался 25 марта в возрасте 61 года.

Мартемьянов во второй раз возглавил «Амур», когда Дегтярев был губернатором Хабаровского края. В прошлом сезоне он вывел команду в плей-офф, где она уступила в первом раунде будущему чемпиону «Металлургу», в октябре 2024 года покинул этот пост после 15 поражений в 20 матчах.

В КХЛ Мартемьянов также возглавлял «Автомобилист» и «Сибирь».

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Хоккей КХЛ ХК Амур Андрей Мартемьянов Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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