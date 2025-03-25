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Умер бывший главный тренер нескольких клубов КХЛ Мартемьянов

Бывшему тренеру «Амура», «Сибири» и «Автомобилиста» был 61 год
Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший главный тренер клубов КХЛ «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов скончался в возрасте 61 года. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Последним местом работы Мартемьянова был «Амур», который он покинул в октябре 2024 года после 15 поражений в 20 матчах. Мартемьянов работал в Хабаровске с мая 2023-го, в прошлом сезоне он вывел команду в плей-офф, где она уступила в первом раунде будущему чемпиону «Металлургу».

В «Амуре» Мартемьянов также работал в 2016–2018 годах. «Автомобилист» он возглавлял с 2018 по 2020 год, «Сибирь» — с 2021-го по 2023-й.

Во время игровой карьеры Мартемьянов в составе сборной СССР выигрывал молодежный чемпионат мира (1983) и Универсиаду (1989).

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Хоккей КХЛ Андрей Мартемьянов
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