Сюрпризы и разочарования. Главные итоги сезона КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25 завершился 23 марта. Матчи плей-офф стартуют 26 марта. Главные итоги «регулярки» — в материале «РБК Спорт»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25 завершился 23 марта. Матчи Кубка Гагарина наччнутся 26 марта. «РБК Спорт» подвел итоги регулярного чемпионата.

Пары первого раунда в Западной конференции: «Локомотив» (1-е место) — «Торпедо» (8); «Динамо» Москва (2) — СКА (7); «Спартак» (3) — «Северсталь» (6); «Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Пары первого раунда в Восточной конференции: «Трактор» (1) — «Адмирал» (8); «Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7); «Металлург» (3) — «Авангард» (6); «Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5).

Победители «регуляраки»

«Локомотив» стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» набрал 102 очка в 68 матчах. Ярославский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат. Команда во второй раз в истории и впервые с сезона 2010/11 заняла первое место в Западной конференции.

За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь однажды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА. В прошлом сезоне московское «Динамо», завоевавшее Кубок континента, проиграло в четвертьфинале плей-офф челябинскому «Трактору».

«Трактор», набравший 96 очков в 68 играх, стал победителем в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» во второй раз в истории и впервые с сезона 2011/12 занял первое место в Востока. В прошлом сезоне челябинский клуб был шестым и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

Главные рекорды

Лучшим бомбардиром чемпионата стал канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо: нападающий набрал 80 очков в 62 матчах. Он же стал лучшим снайпером «регулярки» с 49 заброшенными шайбами.

Ливо 22 марта побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. Ливо забросил 49-ю шайбу в гостевом матче с астанинским «Барысом» на 51-й минуте. Кроме того, в январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.

Лидером среди ассистентов в нынешнем сезоне стал канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи (45 передач в 64 матчах). Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев установил новый ассистентский рекорд КХЛ за сезон среди игроков старше 37 лет. На счету нападающего 42 передачи.

Нынешний сезон побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ. На матче «Амур» — «Барыс» 15 марта присутствовало 7100 зрителей. После 741 матчей сезона 2024/25 общая посещаемость составляет 5 396 844 человека. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2014/15, когда 840 матчей чемпионата посетили 5 395 035 зрителей при среднем значении 6423.

Главные разочарования

Бывший арбитр международной категории Александр Зайцев в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» назвал СКА и «Барыс» главными разочарованием сезона.

«Команду Ротенберга можно назвать неким разочарованием регулярного чемпионата. Это чисто внутреннее дело команды. Думаю, он просто не находит контакта с людьми. А так, в первую очередь, однозначно «Барыс» — разочарование регулярного чемпионата. У них какая-то тенденция пошла, я не знаю, какая-то русофобия, что ли, они отказались, грубо говоря, от всех хоккеистов, которые им делали славу, и от иностранцев. И почему-то на своих начали делать упор, хотя в Казахстане никогда не было хороших игроков», — сказал Зайцев.

В нынешнем клуб под руководством Романа Ротенберга набрал 82 очка и занял седьмое место в Западной конференции.Стоит отметить, что петербургская команда вошла в топ-3 клубов Запада по пропущенным шайбам: СКА пропустил 205 голов, больше только у «Сочи» (226) и «Куньлунь» (235). При этом, СКА стал лучшим по числу заброшенных шайб — 236 голов.

Чемпион мира по хоккею, бывший президент омского «Авангард» Максим Сушинский отметил, что для фанатов петербургского клуба команда Романа Ротенберга стала разочарованием.

«Для болельщиков СКА, скорее всего, команда стала главным разочарованием регулярного чемпионата. В целом, нет таких особых команд, которые стали бы разочарованием для меня», — сказал Сушинский «РБК Спорт».

Бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев отметил, что больше всего его удивил омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

«Наверное, самое большое впечатление — это, конечно, Омск. Ввиду того, как команда начала чемпионат и как она, произведя своевременные смены, добавления игроков, изменения в тренерском штабе, где оказалась команда сейчас. Другой вопрос — тот спорт, который провела команда из Омска к играм на вылет, очень сильно измотал игроков морально и физически. Мне кажется, им будет непросто в плей-офф, но это та команда, за которой будет интересно смотреть. Вторая команда, которая интересно удивила, это Магнитогорск, как бы странно это ни звучало. Вспомните начало чемпионата. Команда — чемпион, но у нее как-то не задалось начало сезона», — рассказал Дементьев.

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд отметил «РБК Спорт», что сезон провалил «Барыс» из Астаны. «Если говорить о разочаровании регулярного чемпионата, думаю, это «Барыс». Они просто провалили этот сезон», — отметил Вайсфельд.

Главные сюрпризы

Зайцев отметил, что главным сюрпризом сезона стал ярославский клуб, который с высоким отрывом стал лидером Западной конференции. «Удивил «Локомотив». Понятно, что команда сильная, но я не думал, что они с первого тура захватят лидерство и с таким огромным отрывом завершат регулярный чемпионат. Они удивили не тем, что заняли первое место, а тем, с каким отрывом и внешней легкостью они это сделали», — сказал Зайцев.

Среди лучших команд сезона Зайцев выделил «Локомотив», «Динамо», «Трактор» и «Салават Юлаев», которые стабильно выступали по ходу регулярного чемпионата.

«Три команды, которые более-менее стабильно выступали, — это «Локомотив», «Динамо» и «Трактор». Остальные команды в этом регулярном чемпионате как бы действовали по принципу: то вниз, то вверх. Кто более-менее держался наверху — это именно вот эти три команды. Еще можно сюда добавить «Салават Юлаев», — сказал Зайцев.

Вайсфельд отметил, что его приятно удивил уровень регулярного чемпионата, который стал значительно выше.

«Положительным моментом в этом регулярном чемпионате является то, что практически не стало предсказуемых результатов. Уровень соревновательности значительно повысился, и это тенденция последних лет. Это важно, потому что непредсказуемость — это один из главных аргументов, почему болельщики ходят на игры. В этом плане — большой плюс, я считаю» — сказал Вайсфельд «РБК Спорт».

По мнению Дементьева, по ходу чемпионата хорошо выглядели пять клубов лиги: «Локомотив», «Металлург», «Авангард», московское и минское «Динамо».

«Очень позитивно можно сказать про ярославский «Локомотив», который очень стабильно провел весь чемпионат за исключением пары отрезков, «Металлург» очень интересно выглядел, «Авангард» с приходом новых тренеров. «Динамо Москва» показало достаточно стабильные результаты в этом сезоне, «Динамо Минск» последнее время проводит очень интересно свои матчи и умеет их доигрывать до конца», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

Сушинский заявил, что нынешний сезон был шикарным, а ярославский клуб выступил стабильнее остальных команд.

«Одна команда стабильно хорошо выступала в регулярном чемпионате — ярославский «Локомотив». А у остальных так, чуть-чуть… какие-то кризисные ситуации были. В целом, сезон получился очень шикарным, борьба до последней игры — кто с кем будет играть в зоне плей-офф. Понятно, что в нижней части не было борьбы за попадание в «восьмерку», но в самой «восьмерке» — очень серьезные пары», — сказал Сушинский в беседе с «РБК Спорт».