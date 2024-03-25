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Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию в игре с аутсайдером НХЛ

Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию в игре с аутсайдером НХЛ
В предыдущих 13 играх нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забросил 13 шайб и сделал 24 передачи. Россиянин продолжает возглавлять список бомбардиров сезона НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Анахайм Дакс» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Росс Джонстон (14) и Павел Минтюков (43), у гостей — Энтони Дюклер (28-я минута), Люк Гленденинг (38) и Энтони Чирелли (61).

Минтюков является дебютантом НХЛ. На счету 20-летнего российского защитника 4 гола и 24 результативные передачи в 60 играх. Его клуб является одним из аутсайдеров сезона, который потерял шансы на плей-офф.

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию, в ходе которой забросил 13 шайб и сделал 24 передачи. Это позволило «Тампе» оторваться от преследователей в борьбе за попадание в зону плей-офф.

Россиянин продолжает возглавлять список бомбардиров сезона НХЛ, набрав 123 очка (41 гол + 82 передачи) в 70 матчах. Он опережает на одно очко канадского нападающего «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона.

Канадец во встрече с «Питтсбург Пингвинз» продлил результативную серию до 18 матчей, записав на свой счет гол и две передачи. В этой игре российский нападающий Яков Тренин забросил первую шайбу после перехода из «Нэшвилл Предаторз» в «Колорадо». Клуб из Денвера победил в овертайме со счетом 5:4, хотя за четыре минуты до завершения второго периода проигрывал 0:4.

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В других матчах нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голом в гостевой встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:1), у гостей шайбу забросил нападающий. Защитник «Калгари Флайерз» Даниил Мироманов сделал голевую передачу в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:4).

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