«Будет больше судейских ошибок». ФИФА собирается изменить правила офсайда

Глава департамента развития футбола ФИФА Арсен Венгер предложил изменить в правилах положение «вне игры» (офсайд). Что говорят о нововведении — в материале «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в феврале 2025-го года может внести серьезные изменения в правила определения положения «вне игры» (офсайда).

По действующим правилам офсайд фиксируется, если атакующий игрок любой частью тела находится ближе к воротам соперника, чем мяч или предпоследний обороняющийся игрок. Согласно новому правилу положение вне игры будет зафиксировано только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом.

Инициатором изменений выступил глава департамента развития футбола ФИФА и экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Нововведение должно сделать футбол более зрелищным и увеличить количество засчитанных мячей.

Предложения специалиста проходят тестирование в юношеских турнирах Италии и Швеции. Результаты тестирования нового правила будут проанализированы осенью и в случае положительного заключения представлены IFAB, который занимается регулированием правил игры в футбол.

Как изменится футбол

Фото: Leon Kuegeler / Getty Images

Бывший ассистент главного тренера «Севильи» Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, считает неправильным возможно нововведение. Он отметил, что в таком случае игрокам обороны будет сложно уследить за форвардами.

«С моей точки зрения, это неправильно. Есть игровая дисциплина, которая была при оборонительных функциях, тогда футболисты будут забегать в атаку. Будет больше голов. При явном «вне игры» мы заставляем наших игроков, чтобы они держали линию, правильно подстраивались под партнера, если вдруг какой-то футболист забегает за спину игрока, чтобы они держали линию. Сейчас будет очень сложно уследить за нападающими. С моей точки зрения, это неправильно. Игроки будут больше прижиматься к воротам, чтобы не было офсайда», — сказал Черышев «РБК Спорт».

Специалист считает, что в случае изменения правил офсайда, будет больше судейских ошибок.

«Хоть я и был атакующим звеном, когда играл в своей команде, для меня это было бы вообще раздольем. Даже если чуть-чуть на полкорпуса впереди соперника, защитникам нужно быстро развернуться, а дальше попробуй догнать нападающего, когда он оказался за спиной на грани. Я считаю, это неправильно. Мне кажется, будет больше судейских ошибок», — сказал Черышев. «Может быть, будет больше голов, но для чего у нас тогда есть линии атаки, полузащиты, обороны. Причем вся команда обороняется, должна соблюдать игровую дисциплину, а тут все время будут забегать за спину и не будут свистеть «вне игры».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает логичным введение нового правила. «С моей точки зрения, это правильно. Иногда человек бежит, махнул рукой и ему пол руки считают за линией офсайда. Это совершенно неправильно. Считаю совершенно логичным изменение и то, что будет эксперимент и если он будет успешным, то изменения внесут», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Колосков считает, что для судей станет легче определить положение «вне игры». «Для VAR все равно — часть тела находится или все тело на линии офсайда. Для судей однозначно будет проще определить положение «вне игры»: когда торчит кисть — это одно дело, когда все тело — это другое. Сейчас эти решения в обязательном порядке проверяются на специальном устройстве. Для машины все равно — в офсайде все тело или часть, поэтому ошибки исключены в обоих случаях» — добавил он.

Мнение судей

Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров заявил «РБК Спорт», что в случае изменения правила, у ассистента арбитра сократиться работа и футбол будет более зрелищным.

«ФИФА и УЕФА хочет прийти к тому, чтобы было больше голов, чтобы поднять зрительский интерес. Поэтому, конечно, когда мы 8-10 минут смотрим - нос или бутса впереди самого защитника на миллиметр или два миллиметра - и за это зачитываем гол. Было негласное правило, чтобы давать в пользу атаки. Здесь, конечно, если будет зазор между обороной и атакой, тут сократится работа ассистента арбитра и футбол будет более зрелищным. Но тогда появится другая проблема — защитники будут более глубоко садиться к воротам, чтобы не давать дистанцию, ради которой это правило будет существовать», — отметил Егоров.

Егоров добавил, что судьям будет легче определять офсайд. «По мне, будет интереснее и больше опасных моментов. Для судьи будет легче. Когда людям, которые смотрят футбол второй раз в жизни, показывают, что нос был ближе к воротам, чем защитник, тут задаются вопросы, а если рука впереди — то хорошо» — сказал он.

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» также считает, что арбитрам не станет легче принимать решение касательно положения «вне игры».

«Я думаю, что легче арбитру не будет. С другой стороны, это пойдет на пользу, все борются за результативность, за количество опасных моментов. Все хотят видеть голы, никто не хочет видеть счет 0-0, насколько бы красивая игра не была. Поэтому, вопрос только в технических моментах и судьях, чтоб они действовали синхронно и правильно», — сказал Сухина.

На вопрос, увеличатся ли судейские скандалы, Сухина выразил надежду на то, что в первое время футболисты и тренеры будут спокойно реагировать на возможные ошибки. «Надеюсь, что в первое время специалисты, футболисты и тренеры будут воспринимать достаточно спокойно, насколько это возможно. Опять же, судьи с помощью электроники могут решать это дело правильно без серьезных ошибок. Посмотрим, как будет», — отметил он.

Также Сухина добавил, что во времена его карьеры (2000-2012) судьи принимали решения в пользу атаки — нынешнее нововведение также действует в пользу атакующей команды. «Когда в мое время не было VAR, торчали носы, судья принимал решение в пользу атаки — все аплодировали. Если сомневаешься — принимай решение в пользу атаки. В принципе, сейчас все возвращается. Приходим к тому, что было», — сказал бывший арбитр.