На турнире WTA в Остине для теннисисток открыли «комнату ярости»

В этой комнате спортсменки могут «в приватной обстановке, без камер, выражать свое разочарование или эмоции»

Фото: Chris McGrath / Getty Images

На турнире WTA в американском Остине для теннисисток открыли специальную «комнату ярости». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети Х.

«Представляем комнату ярости ATX Open — первую в своем роде, где игроки могут в приватной обстановке, без камер, выражать свое разочарование или эмоции», — говорится в сообщении.

Турнир категории WTA 250 проходит с 23 февраля по 1 марта. Из россиянок в нем принимают участие Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.

Призовой фонд турнира составляет $283 тыс.

Фото: ATX Open