На турнире WTA в Остине для теннисисток открыли «комнату ярости»
На турнире WTA в американском Остине для теннисисток открыли специальную «комнату ярости». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети Х.
«Представляем комнату ярости ATX Open — первую в своем роде, где игроки могут в приватной обстановке, без камер, выражать свое разочарование или эмоции», — говорится в сообщении.
Турнир категории WTA 250 проходит с 23 февраля по 1 марта. Из россиянок в нем принимают участие Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.
Призовой фонд турнира составляет $283 тыс.
