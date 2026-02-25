 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

На турнире WTA в Остине для теннисисток открыли «комнату ярости»

В этой комнате спортсменки могут «в приватной обстановке, без камер, выражать свое разочарование или эмоции»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На турнире WTA в американском Остине для теннисисток открыли специальную «комнату ярости». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети Х.

«Представляем комнату ярости ATX Open — первую в своем роде, где игроки могут в приватной обстановке, без камер, выражать свое разочарование или эмоции», — говорится в сообщении.

Турнир категории WTA 250 проходит с 23 февраля по 1 марта. Из россиянок в нем принимают участие Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.

Призовой фонд турнира составляет $283 тыс.

Фото: ATX Open
Фото: ATX Open

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA
Материалы по теме
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил
Спорт
Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником
Спорт
Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Президент Польши призвал создавать воинские части на востоке страны Политика, 22:55
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу Политика, 22:44
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом Политика, 22:43
Мосстат подсчитал, сколько людей живет в Москве Общество, 22:26
«Ак Барс» по буллитам проиграл в матче КХЛ Спорт, 22:20
ТАСС узнал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на март Политика, 22:18
В Тульской области задержали мужчину, готовившего «сгущенку» из марихуаны Общество, 22:11
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Мишустин анонсировал уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы Политика, 21:57
МИД Латвии объявил корееведа Ланькова персоной нон грата Политика, 21:54
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
В РСТ назвали возможные сроки начала продаж туров в Венесуэлу
РАДИО
 Общество, 21:48
На турнире WTA в Остине для теннисисток открыли «комнату ярости» Спорт, 21:47
Швейцария присоединится ко всем санкциям ЕС против России из 19-го пакета Политика, 21:41