 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб

Венесуэльский форвард Гуарирапа из «Сочи» перешел в китайский клуб
23-летний игрок присоединился к азиатскому клубу на правах арендного соглашения
Сауль Гуарирапа
Сауль Гуарирапа (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа на правах аренды перешел из «Сочи» в «Чжэцзян Профешнл» — клуб, выступающий в китайской Суперлиге (CSL). Об этом сообщает пресс-служба команды в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

23-летний игрок присоединился к азиатскому клубу на правах арендного соглашения.

Гуарирапа начал карьеру в венесуэльском «Каракасе», с которым стал чемпионом Венесуэлы (2019) и дважды серебряным призером. В январе 2024 года перебрался в Россию, где сначала выступал за «Сочи», а затем на правах аренды c правом выкупа перешел в московский ЦСКА. В составе московского клуба стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2024/25. С 2025 года привлекается в основную сборную Венесуэлы.

«Сочи» продолжает владеть правами на Гуарирапу, срок контракта с которым рассчитан до 2028 года. Первую половину сезона игрок провел в аренде в эмиратском клубе «Шарджа», где его результаты оказались не столь впечатляющими: в пяти матчах он сумел забить лишь один гол.

«Чжэцзян Профешнл» завершил сезон 2025 года чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка за 30 игр.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Сочи
Материалы по теме
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола
Спорт
Гергиев объяснил Путину разницу между кооперацией в балете и футболе
Общество
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43