Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб

Сауль Гуарирапа (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа на правах аренды перешел из «Сочи» в «Чжэцзян Профешнл» — клуб, выступающий в китайской Суперлиге (CSL). Об этом сообщает пресс-служба команды в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

23-летний игрок присоединился к азиатскому клубу на правах арендного соглашения.

Гуарирапа начал карьеру в венесуэльском «Каракасе», с которым стал чемпионом Венесуэлы (2019) и дважды серебряным призером. В январе 2024 года перебрался в Россию, где сначала выступал за «Сочи», а затем на правах аренды c правом выкупа перешел в московский ЦСКА. В составе московского клуба стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2024/25. С 2025 года привлекается в основную сборную Венесуэлы.

«Сочи» продолжает владеть правами на Гуарирапу, срок контракта с которым рассчитан до 2028 года. Первую половину сезона игрок провел в аренде в эмиратском клубе «Шарджа», где его результаты оказались не столь впечатляющими: в пяти матчах он сумел забить лишь один гол.

«Чжэцзян Профешнл» завершил сезон 2025 года чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка за 30 игр.