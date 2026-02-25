Дегтярев заявил об отсутствии негатива в адрес россиян на Играх в Италии
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в Олимпийских играх в Италии в сторону российских спортсменов не было негатива и отторжения. Слова Дегтярева приводит телеграм-канал «Юнашев LIVE».
«Главный вывод — ездить на соревнования надо, участвовать надо, практику нарабатывать. Там царит очень хорошая атмосфера, все обнимались с нашими, фотографировались, трибуны поддерживали. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов, что есть какая-то неприязнь. Все это бред», — сказал Дегтярев.
На Олимпиаде в Италии участвовали 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Единственную награду, серебряную медаль, завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.
Из других спортсменов к завоеванию медали наиболее близок был лыжник Савелий Коростелев — четвертое место в скиатлоне и пятое в масс-старте.
Следующим крупным международным турниром станут Паралимпийские игры, которые пройдут с 6 по 15 марта в Италии. Россияне впервые с 2014 года выступят с флагом и гимном страны.
Позднее шесть делегаций (Украина, Чехия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия) приняли решение о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой.
