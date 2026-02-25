FA: «Челси» и «Вест Хэм» оштрафованы за массовую стычку в концовке матча АПЛ

FA оштрафовала «Челси» и «Вест Хэм» за потасовку на матче АПЛ

Лондонские «Челси» и «Вест Хэм» получили штрафы на сумму £325 тыс. и £300 тыс. соответственно за массовую потасовку игроков в концовке матча АПЛ 31 января

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала лондонские «Челси» и «Вест Хэм» соответственно за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 31 января «Челси» 31 января дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2. На седьмой компенсированной минуте полузащитник «Вест Хэма» Адама Траоре проиграл борьбу за мяч защитнику «Челси» Марку Кукурелье, после чего оттолкнул его в сторону. Это спровоцировало конфликт с участием группы футболистов. В ходе потасовки защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо схватил за горло нападающего «Челси» Жоао Педро.

Арбитр первоначально показал желтые карточки Траоре и Педро, а после просмотра видеоповтора удалил Тодибо прямой красной карточкой.

Независимая регулирующая комиссия FA рассмотрела дело и установила, что оба клуба не обеспечили должного контроля за поведением игроков. «Было признано, что «Челси» не обеспечил, чтобы игроки команды не вели себя неподобающим и/или провокационным образом примерно на 95-й минуте. «Вест Хэм Юнайтед» тоже не обеспечил, чтобы его игроки не вели себя неподобающим и/или провокационным и/или агрессивным образом в это время», — говорится в заявлении FA.

Оба клуба признали обвинения. После слушаний комиссия наложила на «Челси» и «Вест Хэм» штрафы в размере £325 тыс. и £300 тыс. соответственно (около $439 тыс. и $405 тыс.).