FA оштрафовала «Челси» и «Вест Хэм» за потасовку на матче АПЛ
Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала лондонские «Челси» и «Вест Хэм» соответственно за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 31 января «Челси» 31 января дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2. На седьмой компенсированной минуте полузащитник «Вест Хэма» Адама Траоре проиграл борьбу за мяч защитнику «Челси» Марку Кукурелье, после чего оттолкнул его в сторону. Это спровоцировало конфликт с участием группы футболистов. В ходе потасовки защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо схватил за горло нападающего «Челси» Жоао Педро.
Арбитр первоначально показал желтые карточки Траоре и Педро, а после просмотра видеоповтора удалил Тодибо прямой красной карточкой.
Независимая регулирующая комиссия FA рассмотрела дело и установила, что оба клуба не обеспечили должного контроля за поведением игроков. «Было признано, что «Челси» не обеспечил, чтобы игроки команды не вели себя неподобающим и/или провокационным образом примерно на 95-й минуте. «Вест Хэм Юнайтед» тоже не обеспечил, чтобы его игроки не вели себя неподобающим и/или провокационным и/или агрессивным образом в это время», — говорится в заявлении FA.
Оба клуба признали обвинения. После слушаний комиссия наложила на «Челси» и «Вест Хэм» штрафы в размере £325 тыс. и £300 тыс. соответственно (около $439 тыс. и $405 тыс.).
