Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола
Министр спорта России Михаил Дегтярев, возглавивший рейтинг 12 главных лиц российского футбола по версии шоу «Это футбол, брат!», заявил «Спортс», что не считает себя главным.
Шоу «Это футбол, брат!» представило рейтинг 12 главных лиц российского футбола в 2025 году. Первое место в списке занял Дегтярев. В тройку лидеров рейтинга шоу также вошли владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Главный в спорте — спортсмен. В футболе — футболист. Кто больше забил за сезон, тот и главный», — заявил Дегтярев.
В рейтинг также вошли: глава РФС Александр Дюков (4-й), генсек РФС Максим Митрофанов (5-й), замруководителя администрации президента Максим Орешкин (6-й), президент РПЛ Александр Алаев (7-й), помощник президента Алексей Дюмин (8-й), главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев (9-й), агент Павел Андреев (10-й), вратарь ПСЖ Матвей Сафонов (11-й) и глава судейского комитета Павел Каманцев (12-й).
В состав жюри вошли известные фигуры футбольного мира: Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Леонид Слуцкий, Герман Ткаченко, а также журналисты и блогеры.
