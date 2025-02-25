Карпин ушел из «Ростова». Что он дал клубу и какие проблемы оставил

Валерий Карпин внес значительный вклад в развитие футбольного клуба «Ростов» в качестве главного тренера. Его работа в команде проходила в два основных этапа. О них — в материале «РБК Спорт»

Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Как играл «Ростов» в первый приход Карпина

Во вторник, 25 февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он заявил, что ситуация складывается таким образом, что ему необходимо полностью посвятить себя сборной России. По словам тренера, это решение далось ему нелегко, поскольку за время работы и клуб, и сам город стали для него по-настоящему родными.

Первый период (2017–2021)

Назначение: 19 декабря 2017 года Карпин подписал контракт с «Ростовом» на два с половиной года.

Результаты: в сезоне 2017/18 команда заняла 11-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В следующем сезоне «Ростов» улучшил показатели, финишировав на девятой позиции. Сезон 2019/20 стал особенно успешным: клуб долгое время находился в зоне еврокубков и завершил чемпионат на пятом месте, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы.

Уход: 23 июля 2021 года Карпин был назначен главным тренером сборной России. Первоначально планировалось совмещение должностей, однако уже 2 августа 2021 года он покинул «Ростов» по взаимному согласию сторон, чтобы сосредоточиться на работе со сборной.

Как играл «Ростов» во второй приход Карпина

Второй период (2022–2025)

Возвращение: 10 марта 2022 года, несмотря на продолжающуюся работу в сборной, Карпин вновь возглавил «Ростов», совмещая обе должности.

Достижения: в сезоне 2022/23 команда боролась за призовые места и завершила чемпионат на четвертой позиции, уступив в концовке сезона ЦСКА и «Спартаку». В прошлом году команда финишировала в РПЛ на седьмой строчке.

Окончательный уход: 25 февраля 2025 года Валерий Карпин объявил о решении покинуть пост главного тренера «Ростова», чтобы полностью посвятить себя работе с национальной командой.

Какие проблемы были у «Ростова» во время работы Карпина

Под руководством Карпина «Ростов» продемонстрировал стабильные результаты и несколько раз претендовал на высокие места в чемпионате. Однако нельзя не отметить и ряд проблем и недостатков, которые проявлялись в разные периоды его руководства.

Основные минусы работы Карпина в «Ростове»: