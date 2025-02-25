РФС подсчитал, что футбол остается самым популярным видом спорта в России
Футбол остается спортом № 1 в России, следует из совместного исследования Российского футбольного союза (РФС) и Mediascope, опубликованного на сайте РФС.
Отмечается, что футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта: 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.
Кроме того, каждый десятый россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю, а среди мужчин в возрасте 12–34 лет этот показатель достигает 27%.
Онлайн-опрос охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более. Исследование было проведено в ноябре 2024 года.
Согласно исследованию, большинство россиян в возрасте 12–64 лет (72%) ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени.
В сентябре 2024 года ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, в котором отмечалось, что за 19 лет почти в пять раз сократилось количество постоянных футбольных болельщиков в России. Например, почти за два десятилетия доля постоянных любителей футбола сократилась в пять раз (2005 год — 19%, 2024 год — 4%). Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год — 43%, 2009 год — 45%, 2022 год — 63%).
В РФС тогда заявили, что ежегодно проводят исследования, касающиеся популярности футбола в стране, и результаты не совпадают с данными ВЦИОМа.
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