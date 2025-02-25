 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

РФС подсчитал, что футбол остается самым популярным видом спорта в России

Исследование РФС и Mediascope: футбол остается спортом № 1 в России
Согласно данным исследования РФС и Mediascope, 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Футбол остается спортом № 1 в России, следует из совместного исследования Российского футбольного союза (РФС) и Mediascope, опубликованного на сайте РФС.

Отмечается, что футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта: 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.

Кроме того, каждый десятый россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю, а среди мужчин в возрасте 12–34 лет этот показатель достигает 27%.

Фото: РФС
Фото: РФС

Онлайн-опрос охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более. Исследование было проведено в ноябре 2024 года.

Согласно исследованию, большинство россиян в возрасте 12–64 лет (72%) ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени.

В сентябре 2024 года ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, в котором отмечалось, что за 19 лет почти в пять раз сократилось количество постоянных футбольных болельщиков в России. Например, почти за два десятилетия доля постоянных любителей футбола сократилась в пять раз (2005 год — 19%, 2024 год — 4%). Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год — 43%, 2009 год — 45%, 2022 год — 63%).

В РФС тогда заявили, что ежегодно проводят исследования, касающиеся популярности футбола в стране, и результаты не совпадают с данными ВЦИОМа.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине

Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа

ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Mediascope
Материалы по теме
В РФС отреагировали на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в России
Спорт
Министр спорта отреагировал на данные ВЦИОМа о падении интереса к футболу
Спорт
Интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
МВД возбудило дело о пропавших на Украине вагонахОбщество, 14:36
Госдума одобрила запрет на дистанционное обучение врачейОбщество, 14:35
Как один указ Трампа разрушил бизнес-модель Shein — Fast CompanyPro, 14:34
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по бумагам банка «Санкт-Петербург»Инвестиции, 14:26
Мосбиржа расширила список облигаций для неквалифицированных инвесторовИнвестиции, 14:24
Продажи Tesla в Европе упали на 45% после заявлений МаскаБизнес, 14:23
SuperJet с отказавшей радиолокацией экстренно сел в ШереметьевоОбщество, 14:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:14
Совет директоров Unilever уволил гендиректора ШумахераБизнес, 14:14
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В ВТБ оценили реакцию ключевой ставки на возможное снятие санкцийФинансы, 14:02
Юра Борисов получил две номинации на премию «Ника». Список претендентовLife, 14:02
РФС подсчитал, что футбол остается самым популярным видом спорта в РоссииСпорт, 13:59
Глава Минздрава сообщил, сколько врачей не хватает в РоссииОбщество, 13:56