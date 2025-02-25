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В НХЛ побили 15-летний рекорд Ильи Ковальчука

Ковальчук на протяжении девяти сезонов выступал за «Атланту Трэшерз», которая после продажи в 2011 году переехала в канадский Виннипег. Ковальчук покинул «Атланту» в 2010 году, забросив 328 шайб в 594 играх
Илья Ковальчук в составе &laquo;Атланты Трэшерз&raquo;
Илья Ковальчук в составе «Атланты Трэшерз» (Фото: Al Bello / Getty Images)

Канадский нападающий Марк Шайфли побил снайперский рекорд россиянина Ильи Ковальчука клуба НХЛ «Виннипег Джетс» / «Атланта Трэшерз».

«Виннипег Джетс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:1.
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Шайфли стал автором победной шайбы в овертайме. На его счету 329 голов в 855 матчах.

Ковальчук на протяжении девяти сезонов выступал за «Атланту Трэшерз», которая после продажи в 2011 году переехала в канадский Виннипег. Ковальчук покинул «Атланту» в 2010 году, забросив 328 шайб в 594 играх.

На данный момент из одноклубников Ковальчука по «Атланте» в НХЛ выступают только защитник Зак Богосян («Миннесота Уайлд») и нападающий Эвандер Кейн («Эдмонтон Ойлерз»).

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Теги
НХЛ россияне в НХЛ Илья Ковальчук Виннипег Джетс
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