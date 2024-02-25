Матыцин — о Fan ID: это указ президента, обратной дороги не будет

Матыцин заявил, что с Fan ID обратной дороги не будет

Министр сказал, что Fan ID не является попыткой убить футбол в России. Введение паспорта болельщика в РПЛ снизило посещаемость игр и привело к бойкоту матчей со стороны фанатов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министр спорта России Олег Матыцин исключил возможность отмены паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

Fan ID ввели на стадионах всех клубов РПЛ со второй половины сезона 2022/23, в этом чемпионате он требуется для всех матчей. Активные болельщики большинства клубов в знак протеста бойкотируют игры. Глава лиги Александр Алаев в мае назвал посещаемость некоторых матчей катастрофой, но отмечал, что «цифры пошли вверх».

По словам Матыцина, введение Fan ID является «попыткой убить футбол».

«Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры», — сказал Матыцин, которого цитирует «РИА Новости».

В Минспорте ранее заявляли, что с введением Fan ID на стадионы начала ходить семейная аудитория и значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет (до 15–16%).

В сентябре 2023-го Матыцин заявлял о возможности ввести Fan ID в КХЛ. Глава лиги Алексей Морозов на это сказал, что в хоккее можно обойтись без паспортов болельщика, поскольку на игры ходит «совсем другая публика».