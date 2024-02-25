Овечкин не смог продлить результативную серию в своем 1400-м матче в НХЛ

Овечкин первым из россиян провел 1400 матчей в чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме (2:3). Овечкин стал 41-м игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1400 матчей в «регулярках». Россиянин не смог набрать очков в матче, прервав свою результативную серию

Александр Овечкин (Фото: Nathan Ray Seebeck / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог продлить свою результативную серию до 11 игр, его команда уступила «Флорида Пантерз» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ.

Игра в Санрайзе закончилась в овертайме со счетом 3:2, победный гол на счету Густава Форслинга.

Овечкин провел на льду 18 минут, сделал четыре броска и четыре силовых приема, заработал показатель полезности «минус один».

Для 38-летнего Овечкина это была 1400 игра в составе «Вашингтона» в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этой отметки первым из россиян.

Видео: Sportsnet

С одним клубом столько игр провели только десять хоккеистов в истории лиги, а всего эту отметку пока смог преодолеть 41 игрок. Рекордсмен по числу матчей в «регулярках» НХЛ — канадец Патрик Марло (1779).

С учетом плей-офф Овечкин отыграл в НХЛ 1547 матчей.

В этом сезоне Овечкин забросил 16 шайб и сделал 26 передач в 53 матчах.