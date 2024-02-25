Овечкин первым из россиян провел 1400 матчей в чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог продлить свою результативную серию до 11 игр, его команда уступила «Флорида Пантерз» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в Санрайзе закончилась в овертайме со счетом 3:2, победный гол на счету Густава Форслинга.
Овечкин провел на льду 18 минут, сделал четыре броска и четыре силовых приема, заработал показатель полезности «минус один».
Для 38-летнего Овечкина это была 1400 игра в составе «Вашингтона» в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этой отметки первым из россиян.
С одним клубом столько игр провели только десять хоккеистов в истории лиги, а всего эту отметку пока смог преодолеть 41 игрок. Рекордсмен по числу матчей в «регулярках» НХЛ — канадец Патрик Марло (1779).
С учетом плей-офф Овечкин отыграл в НХЛ 1547 матчей.
В этом сезоне Овечкин забросил 16 шайб и сделал 26 передач в 53 матчах.
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